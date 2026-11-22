Ángel Cotán 22 NOV 2026 - 18:10h.

Guedes fue el mejor de los donostiarras

Pellegrino Matarazzo espera adelantar la vuelta de Barrenetxea

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La Real Sociedad perdonó un sinfín de ocasiones en El Sardinero y acabó pagándolo. En los primeros diez minutos, el Racing de Santander ya vencía por dos goles de diferencia aprovechando un error mayúsculo de Álex Remiro. Remó el equipo txuri urdin, lo igualó y el portero donostiarra cometió una pena máxima que a la postre sería definitiva.

En ElDesmarque analizamos individualmente la actuación de los jugadores de la Real Sociedad ante el Racing de Santander y ponemos nota a su partido.

Álex Remiro (0): Errores mayúsculos esta tarde. En plural. Se confió con los pies y Zabiri le comió la tostada. Impropia acción de un portero de su talla. Cometió un penalti clarísimo en un mano a mano ante Zabiri.

Héctor Fort (4): Muy poca influencia en el partido.

Igor Zubeldia (4,5): Ganó duelos, aunque sufrió a la espalda.

M. Sarr (5): Más fiable que su pareja de baile en el eje de la zaga.

Sergio Gómez (6,5): Le ganaron la espalda en el 1-0 de manera muy clara. Mucho mejor en ataque con subidas peligrosas como su asistencia en el 2-1. Evitó un gol cantado bajo palos.

Carlos Soler (5): Acertado en el pase en campo rival, un partido correcto por su parte.

Jon Gorrotxategi (4,5): Le sigue faltando atrevimiento con el balón en los pies.

Luka Sucic (6): Orquestó los ataques de la Real y hasta se fajó en defensa. En buena línea.

Gonçalo Guedes (7): El que más lo intentó de los hombres de ataque en El Sardinero. Participó en el 2-1 de Oyarzabal. Con la colaboración de Agirrezabala, pero un disparo duro le permitió anotar el 2-2.

Mikel Oyarzabal (5,5): Perdonó el 0-1 casi a bocajarro y en la siguiente jugada sí acertó Zabiri. Al filo del descanso volvió a fallar una ocasión muy clara. A la tercera, y en semifallo, vio portería con merecimiento. Estuvo intermitente el capitán.

Orri Óskarsson (0): Disparos muy tímidos sobre la portería de Julen Agirrezabala. A falta de 15 minutos falló en boca de gol una ocasión clarísima. Muy mal hoy.

Los cambios de Pellegrino Matarazzo en El Sardinero

Take Kubo (4,5): Desborde... a cuenta gotas.

Jon Aramburu (5): Acabó lesionado.

A. Zakharyan (4): No aportó.

Aihen Muñoz (Sin calificar)

Beñat Turrientes (Sin calificar)