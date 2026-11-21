Joaquín Anduro 21 NOV 2026 - 15:20h.

Matarazzo, antes del Racing-Real Sociedad

La Real Sociedad da pistas por el sustituto de Ander Barrenetxea en el mercado invernal

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La Real Sociedad regresa a LALIGA EA Sports tras el parón de selecciones con la visita al Racing de Santander en El Sardinero en un duelo de equipos ofensivos a tenor de los estilos de José Alberto y Pellegrino Matarazzo. El técnico estadounidense ha valorado el choque al que llega con la dura ausencia de Ander Barrenetxea, al que espera recuperar para el tramo final de temporada, mientras cuenta con Dani Díaz como una de las alternativas para sustituir al internacional español.

Pellegrino Matarazzo, antes del Racing-Real Sociedad

¿Cómo está el equipo tras el parón?: "Muy bien, eso es lo que puedo decir. Obviamente, que Yangel haya regresado lesionado no es una noticia positiva pero todos los que están bien físicamente estuvieron ayer sobre el césped con muy buena concentración e intensidad y estamos preparados para el partido de mañana".

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Recuperación de Mamadou Sarr: "Sí, también somos muy optimistas. Mama ha tenido un proceso de recuperación muy eficaz y rápido, mejor de lo que esperábamos. Ha podido hacer muchas cosas, en la rehabilitación, sobre el césped, con muchos registros físicos, ha podido correr mucho. Está preparado para el partido de mañana y, desde luego, es una opción para el once titular".

Baja de Barrenetxea: "Lo primero en lo que pensé es en el jugador, en cómo estaba y en su mentalidad. Pensé antes en el jugador que en las opciones. Hemos demostrado que somos un equipo que puede adaptarse, creo que eso es muy importante. Sí, sabemos la calidad que Barrene tiene. Seguro que lo echaremos de menos y volverá con nosotros en una fase muy importante y regresará más fuerte, de eso también estoy seguro. Al mismo tiempo, buscamos soluciones y tenemos soluciones. Tenemos diferentes opciones para jugar en la derecha y en la izquierda, con diferentes perfiles. Nos adaptamos a la situación y, dependiendo de lo que necesitemos en cada partido, decidiremos en función de ello. Y, por supuesto, el estado de forma de cada jugador también es decisivo".

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Tiempo de baja de Barrenetxea tras la operación: "La operación fue muy bien y somos muy optimistas. No quiero decir exactamente cuánto tiempo, porque nunca se sabe cómo va a ir el proceso, pero somos optimistas respecto a que Barrene pueda formar parte de este equipo en una fase muy importante en el final de la temporada".

Gran nivel de Dani Díaz, posible recambio de Barrenetxea: "Tienen semejanzas y diferencias. Barrene es un jugador muy inteligente también a nivel defensivo y sabe qué hacer en cada momento. Puede jugar también por banda derecha o izquierda. Veo a Dani como un jugador con mucha profundidad, mucha velocidad, más directo, mientras que Barrene es más un jugador de espacios reducidos. Así que veo similitudes por su aceleración por banda, pero diferencias en el perfil y en las cualidades ofensivas y defensivas. He podido sentir que se ha generado una gran expectación alrededor de Dani en los últimos días y sólo quiero decir que estoy muy contento de ver su desarrollo y su estado de forma actual. Sin duda, esto no solo habla del jugador, sino también del gran trabajo que Anso y su cuerpo técnico están haciendo en el Sanse para desarrollar a los jóvenes jugadores y, al mismo tiempo, competir en Segunda. Creo que lo más importante para Dani es continuar haciendo lo que está haciendo. Tengo muy presente a Dani. Lo vi en febrero, cuando jugó con nosotros contra el Alavés en la Copa. Creo que disputó un segundo partido, creo que fue contra el Real Madrid, y también lo vi mucho este verano, cuando estuvo con nosotros en la pretemporada. Después, lamentablemente, se lesionó, estuvo fuera y regresó al Sanse. El hecho de que esté jugando todas las semanas, con cada vez más minutos, es muy importante. Esa es la etapa de su desarrollo en estos momentos. Seguimos a Dani y esperamos tenerlo como parte de este equipo en el futuro. El momento llegará, sólo es cuestión de cuándo".

Cómo espera al equipo al llegar a 2027: "En un muy buen estado de forma y en una muy buena posición. Sí, nueve partidos en cuatro semanas, en muy pocos días. Y también algunos partidos exigentes. Tenemos al Madrid, jugamos fuera contra el Barcelona, fuera contra el Villarreal y contra el Crystal Palace. Tenemos partidos exigentes al mismo tiempo y en un periodo muy corto. Pero también estamos en un buen momento y preparados para afrontar estos partidos. Y todo esto empieza mañana contra el Racing. Un equipo al que no puedes subestimar, que ha conseguido 11 puntos en seis partidos en casa, que ha marcado muchos goles y que ya nos puso las cosas difíciles en pretemporada. Tenemos que entender a qué nos enfrentamos mañana. El desafío que supone defender su juego ofensivo es muy importante. Pero paso a paso, queremos seguir creciendo y queremos seguir estando en una buena posición durante la Navidad y el Año Nuevo para continuar atacando en 2027".

Importancia de ganar al Racing para mantener el momento: "Es muy importante, mañana es muy importante. Es muy importante que empecemos de la misma manera que terminamos. Que retomemos el mismo nivel de rendimiento, la misma concentración, la misma intensidad. Lo que hemos hecho en el pasado es la razón por la que hemos ganado los partidos que hemos ganado y queremos continuar mañana con el mismo ritmo, con el mismo paso que llevábamos anteriormente. Es un partido muy importante el de mañana".

Semejanzas del Racing con los recién ascendidos: "Hacen cosas diferentes. Tienen estructuras diferentes en su salida de balón desde el saque de puerta. Tienen una red de pases muy, muy cerrada. con sus jugadores muy cerca unos de otros. Con muchos pases cortos, ya sea acumulando jugadores en el centro del campo o en el lado izquierdo o derecho, es un poco diferente. Tienen a Zabiri, que está siempre preparado para atacar la profundidad en todas las direcciones. Así que tienen calidad ofensiva en su estilo de juego y también en sus jugadores y tenemos que estar preparados".

Dificultad del estilo del Racing: "Cada partido es siempre un poco diferente y siempre hay una adaptación a cada partido. Dicho esto, también hay una clave para el partido de mañana. Ya sea en nuestra presión alta, en nuestro bloque compacto, sea cual sea, o en nuestro juego ofensivo, hay claves en cada fase y así es como buscamos afrontar el partido