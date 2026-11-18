Pablo Sánchez 18 NOV 2026 - 22:32h.

Marrero pide sitio en la lucha con Remiro por la portería de la Real Sociedad: "Ha cambiado mi situación"

Termina contrato en 2027

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El futuro de Álex Remiro en la Real Sociedad sigue en el aire. La renovación aún no está cerrada y se desconoce si el meta seguirá la próxima temporada o pondrá rumbo a un nuevo destino al quedarle solo medio año de contrato por delante. Entre tanto ruido asoman algunas alternativas de futuro que generan más incertidumbre si cabe.

Según cuenta el periodista Mauri Idiakez en Deportes Cope Gipuzkoa, hasta tres equipos de LALIGA EA SPORTS pelean por el fichaje de Remiro. La Real tiene tres ofertas interesantes sobre la mesa de equipos de nivel mientras que la renovación ofrecida no parece satisfacer las pretensiones del jugador. La continuidad de Remiro seguirá en el aire mientras el reloj juega en contra.

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Agirrezabala, sobre el partido ante la Real Sociedad

Rival: "Cada partido que juego con el Racing es especial. Desde el primer momento que he llegado, como te digo, juego con la máxima ilusión cada partido. Es un partido importante. Venimos con esa buena sensación de la victoria en Málaga antes del parón. Queremos empezar esta etapa después del parón con tres puntos. Cada partido es muy difícil y más contra la Real, queremos conseguir esos tres puntos".

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El partido: "Hoy en día, cualquier rival al que te enfrentas en Primera División va a ser muy complicado. El partido de la Real va a ser así también. Es un equipo que viene en buena dinámica, con grandes jugadores. Venimos con esas buenas sensaciones de conseguir la primera victoria fuera de casa. Queremos seguir en esa buena línea y este domingo, reencontrándonos con nuestra afición y teniendo ese plus, poder sacar los tres puntos".