La Real Sociedad calcula los plazos de recuperación de Luka Sucic y Mamadou Sarr

Juan Pérez 16 NOV 2026 - 18:55h.

Las fechas de regreso de los internacionales con días extras para Oyarzabal

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La Real Sociedad arranca la semana en Zubieta en el regreso este lunes a los entrenamientos con varios interrogantes tras el parón de selecciones tras los nombres de Luka Sucic y Mamadou Sarr. El plan de Pellegrino Matarazzo pasa por recuperar a dos jugadores trascendentales esta temporada para preparar tanto el partido en El Sardinero del próximo domingo como la cita europea de la próxima semana .

El conjunto txuri-urdin prepara el compromiso liguero de este fin de semana en El Sardinero ante el Racing de Santander con el regreso de los internacionales después de echar mano del filial para cubrir puestos. Mientras tanto el apartado médico es la clave para entender las posibilidades para la próxima alineación de Matarazzo, y una de las claves pasa por entender la situación de los dos jugadores mencionados para reforzar ataque y defensa.

Ninguno de los dos ha participado en la práctica del lunes, pero la situación del croata es mucho más favorable después de causar baja en la concentración de su selección. El proceso de amigdalitis de Sucic le dejó en Donostia durante el parón, y ahora apunta a la reincorporación al grupo este mismo martes, por lo que debe ser insustituible en el próximo partido para entrar en la convocatoria, viajar a Cantabria y ser de la partida.

El caso de Mamadou Sarr deja más dudas, porque el central senegalés también se quedó sin ir con su selección por una lesión muscular en el sóleo de su pierna izquierda, y ya se perdió el choque ante el Rayo Vallecano. La zona, propensa a las recaídas, requiere de una recuperación mucho más liviana por lo que sus plazos son relativos, pero el club tiene previsto hacerle pruebas a finales de esta semana para tocar césped y determinar si está preparado para el Racing de Santander o el Crystal Palace.

Mientras tanto el regreso escalonado de los internacionales deja a Mikel Oyarzabal de regreso a Zubieta el miércoles, mientras que los jugadores que han disputado el partido de la Euskal Selekzioa ante Venezuela llegarán este martes. Zubeldia, Aihen Muñoz, Jon Pacheto y Turrientes estarán con el grupo a primera hora de la próxima sesión. Por su parte los venezolanos Jon Aramburu y Yangel Herrera retrasan su regreso a Donostia al viernes después de jugar en Rusia, por lo que apenas tendrán un par de jornadas para prepararse para LALIGA.