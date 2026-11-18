Ángel Cotán 18 NOV 2026 - 15:39h.

El portero txuri urdin compareció este miércoles en sala de prensa

La Real Sociedad da pistas por el sustituto de Ander Barrenetxea en el mercado invernal

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Unai Marrero pasa revista este miércoles en la Real Sociedad. El joven guardameta, héroe en la última Copa del Rey, analizó el próximo envite liguero en El Sardinero. Además, el portero txuri urdin abordó temas de futuro como el incierto futuro de Álex Remiro, pero también de pasado, como la final del Estadio La Cartuja ante el Atlético de Madrid.

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Las palabras de Unai Marrero sobre Álex Remiro y el Atlético de Madrid

"Lo estoy cogiendo de manera tranquila. Estoy empezando a entrar en la competencia a pesar de ser un portero joven, pero con mucha ambición y ganas de tener más minutos", ha asegurado Marrero en una rueda de prensa en Zubieta.

Ha asegurado que hasta ahora le han tocado partidos en Europa, pero ha señalado que está preparado para LALIGA también. "Soy un perfil de guardameta que, cuanto más juega, más cómodo se siente, gana más confianza y tiene más fuerza para competir", subrayó.

En cuanto al duelo del fin de semana frente al conjunto cántabro, Marrero rechazó cualquier exceso de confianza y alertó del potencial ofensivo del oponente pese a su situación en la tabla. "No estoy de acuerdo con que sea un partido asequible. Si en la máxima categoría no haces lo que tienes que hacer, no vas a ganar. El Racing es un equipo muy bueno, con futbolistas dinámicos, mucha pólvora y que saca muchos puntos en su campo. Tendremos que dar nuestra mejor versión para llegar bien a final de año", advirtió.

Sobre Álex Remiro y el futuro contractual del portero navarro, Marrero dedicó elogios a su compañero de demarcación, al que consideró clave en su crecimiento profesional. "Llevamos trabajando juntos muchos años, crecí con él y gracias a Álex soy lo que soy ahora mismo. No creo que necesite a nadie al lado para apretar porque tiene un nivel altísimo. Claro que me gustaría que siguiese, pero es un tema muy personal y privado. Lo que decida será respetado y estaré contento por él", manifestó.

Asimismo, el meta txuri-urdin rememoró su decisiva intervención ante Cardoso en la final de la Copa del Rey y ha asegurado que fue una "parada decisiva y clave en un día muy bonito" que recordarán todos los de la Real Sociedad, pero ha remarcado que ahora "pelearán para que haya otra igual".

Por último, el meta txuri-urdin mostró su ambición por levantar trofeos en Donostia y disfrutar del ambiente de Anoeta. "La temporada es larga y no jugamos ni la mitad, así que toca ir partido a partido. Es una campaña ilusionante en la que quiero seguir creciendo, compitiendo, jugar más y, por qué no, ganar títulos con la Real y disfrutar de Anoeta", concluyó.