Ángel Cotán 20 NOV 2026 - 14:16h.

El técnico racinguista analiza el partido ante la Real Sociedad

Unai Marrero cruza los dedos por Álex Remiro y no olvida al Atlético de Madrid: "Fue decisiva"

Compartir







El Racing de Santander quiere retomar LALIGA EA Sports tal y como la dejó. El equipo de José Alberto López se marchó al parón de selecciones con una victoria ante el Málaga CF y busca hacer lo propio en El Sardinero ante la Real Sociedad. El técnico racinguista, aunque consciente de la complejidad del reto, avisa al equipo txuri urdin con su fortaleza.

Además, el preparador del cuadro santanderino recupera efectivos. Eso sí, José Alberto deja en el aire la participación de uno de sus efectivos a la espera de las últimas pruebas médicas. Hay optimismo en el Racing.

Las palabras de José Alberto antes del Racing - Real Sociedad

Aviso a la Real Sociedad con El Sardinero. "Con muchas ganas después de la victoria en Málaga. Sabemos que vamos a tener un rival con muchísimo talento, vertical y que tiene muchísima agresividad con y sin balón en su juego. Pero como dices, con muchas ganas de jugar en El Sardinero donde somos muy fuertes".

Las bajas del Racing. "Andrés evoluciona muy bien de la lesión, no te sabría decir los plazos de vuelto, pero las sensaciones son muy buenas. Maguette tiene una pequeña rotura y serán cuatro o seis semanas, ojalá pueda estar antes. En el caso de Aarón son unas pequeñas molestias, mañana volverán a evaluar y creo que estará mañana. Zabiri es un tema de control de cargas, tuvo sesenta minutos el pasado lunes y ha sido descanso para tenerle con la máxima energía".

La Real Sociedad, un gran equipo. "Es un grandísimo equipo, en un gran momento y con un entrenador que está haciendo un grandísimo trabajo. Nos van a exigir estar en un nivel de esfuerzo muy alto. Hemos estudiado cómo hacerles daño y en esa lucha de poder que siempre hay en los partidos vamos a intentar imponer nuestro sello".