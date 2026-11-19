Los Ayuntamientos piden tiempo para analizar los documentos y el consistorio donostiarra da un palo a la FIFA por la falda de "discreción"

Quiénes son los tres candidatos a ser presidentes de la FIFA, cómo será la votación y las fechas clave

Compartir







Ya hay respuesta de Bilbao y San Sebastián a la FIFA. El máximo organismo del fútbol ha confirmado este jueves que San Mamés y Anoeta no podrán formar una sede conjunta de cara al Mundial 2030, por lo que las dos ciudades tendrán que replantearse el proyecto. Rafael Louzán ha dejado la bola en el tejado de los ayuntamientos, que ya están estudiando un nuevo plan.

El consistorio donostiarra ha publicado una escueta nota oficial en la que confirma que la FIFA "ha dado a entender que no contempla una candidatura conjunta entre Bilbao y San Sebastián" durante las últimas horas. A partir de ahí, señalan que van a "analizar el documento recién recibido", pues consideran que se trata de "una información relevante para que Donostia tome la mejor decisión para la ciudad".

El Ayuntamiento, además, se ha mostrado crítico con el organismo presidido por Gianni Infantino por lo sucedido en las últimas horas y han pedido al organismo "discreción, rigor y profesionalidad, justo lo que la FIFA no ha tenido en su respuesta".

Bilbao, por su parte, no ha emitido ninguna nota oficial, pero la Agencia EFE señala una respuesta bastante similar, en la que admiten que van a "analizar internamente" los documentos recibidos por la FIFA y también "entre las instituciones vascas". Todavía no han tomado ninguna decisión sobre si seguirán en solitario en el proceso o darán un paso al lado: "Habrá tiempo de trasladarlo públicamente".

PUEDE INTERESARTE La primera reacción de Rafael Louzán ante una posible moción de censura de Luis Rubiales

En cuanto al Gobierno Vasco, ha afirmado que no tiene constancia de dicha comunicación de la FIFA, pero recuerda que el contacto es "con los ayuntamientos" por lo que ha declinado pronunciarse por el momento.

Así pues, las dos ciudades piden tiempo para analizar toda la documentación antes de tomar una decisión final. El objetivo de Bilbao y San Sebastián era formar una sede conjunta de cara al Mundial 2030 con el objetivo de ahorrar costes, pero la FIFA ha descartado esta opción, por lo que las dos ciudades tendrán que valorar si siguen adelante de manera individual o si, por el contrario, deciden retirarse de la lista de sedes para el gran torneo debido a todos los inconvenientes que pudiera generarles.