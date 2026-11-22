Joaquín Anduro 22 NOV 2026 - 19:54h.

Así salen José Bordalás y Diego Pablo Simeone

Simeone explica cómo están Le Normand, el Cuti y Pubill y avisa a Arnau Ortiz: "Tiene que mejorar en todo lo otro"

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Este domingo, la jornada 13 de LALIGA EA Sports se traslada al Coliseum para el derbi madrileño entre el Getafe y el Atlético de Madrid en el que los rojiblancos suelen salir bien parados durante los últimos años. José Bordalás, que quiere abrir brecha con el descenso, se mide a Diego Pablo Simeone, en busca de la recuperación post Barça, en un duelo en el que el alicantino y el argentino tienen estos onces confirmados.

José Bordalás ha perdido a última hora a Dani Carvajal y a Sebastián Boselli, que se han caído de una convocatoria en la que sí ha entrado de regreso Zaid Romero, directo al eje de la zaga del once titular. Entre las ausencias también destaca la de Nemanja Gudelj por sanción al cumplir ciclo de amarillas, mientras que tampoco están disponibles por sus distintos problemas físicos Juanmi y Christantus Uche.

El técnico alicantino, antes de viajar a Georgia para el choque de Conference League de este próximo jueves, ha ofrecido otros cuatro cambios además del ya mencionado de Zaid Romero por Boselli. Ives Valou ocupará el lugar de Dani Carvajal en la línea de tres centrales, Francho Serrano entra por el sancionado Gudelj, Ramón Terrats jugará en lugar de Mario Martín e Iván Azón formará la delantera junto a Enes Ünal dejando a Martín Satriano en el banquillo.

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Diego Pablo Simeone tiene tres ausencias en la convocatoria, con las de Marc Pubill y el Cuti Romero en la defensa y la de Ademola Lookman en el ataque, siendo el nigeriano el que más tiempo tiene por delante para volver. Los canteranos Dani Martínez, Javier Gil, Romeo Hueso y Jorge Castillo han sido citados también para completar la convocatoria de cara al choque en el cinturón sur de Madrid.

En defensa, Robin Le Normand entra por el lesionado Pubill con la misión de dejar atrás las dudas que ha dejado con su rendimiento en los últimos encuentros con el Atlético de Madrid. Con Julián Álvarez confirmado de nuevo como el único delantero, la otra novedad con respecto al partido frente al Barcelona de hace dos semanas es la presencia de Johnny Cardoso en la medular dejando en el banquillo a Kang In Lee.

Alineaciones confirmadas del Getafe-Atlético de Madrid

XI del Getafe: David Soria; Andrés García, Djené Dakonam, Ives Valou, Zaid Romero, Johan Mojica; Francho Serrano, Orel Mangala, Ramón Terrats; Iván Azón, Enes Ünal.

XI del Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorent, Robin Le Normand, Dávid Hancko, Álex Grimaldo; Johnny Cardoso, Koke Resurrección, Pablo Barrios, Giuliano Simeone, Álex Baena; Julián Álvarez.