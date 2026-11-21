Joaquín Anduro 21 NOV 2026 - 14:10h.

Simeone repasa varios nombres propios del Atleti antes de visitar al Getafe

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Después del parón de selecciones, el Atlético de Madrid regresa a la acción este domingo con la visita al Getafe en el Coliseum en un derbi madrileño al que Diego Pablo Simeone llega con ausencias en defensa. Sin el Cuti Romero ni Marc Pubill, Robin Le Normand puede tener la oportunidad de inicio y el Cholo le ha dedicado palabras de elogio tanto al internacional español como a Arnau Ortiz, con un aviso para este por lo que tiene que mejorar aún.

Diego Pablo Simeone, antes del Getafe-Atlético de Madrid

Oportunidad para Le Normand: "Nosotros tenemos mucha confianza en él. Tenemos muy buena relación porque solemos hablar bastante de, en general, todo lo que le viene sucediendo. Creemos que nos va a ayudar seguramente y esperamos que pueda demostrarlo dentro del campo. En el fútbol, como siempre hablamos sobre todo para la parte de los defensores, los errores a veces te identifican más pero creo que su trabajo, comportamiento, personalidad... nos ayuda muchísimo. Seguro que lo hará bien cuando le toque".

El Getafe después del parón: "Mañana nos vamos a encontrar con un rival que lo conocemos. Duro, difícil... sobre todo en su campo, más que nada. Viene teniendo muy buenos resultados de local. Necesitamos tener un partido importante, llevar el partido a donde creamos que podemos hacer daño y, obviamente, dar lo mejor del equipo".

Recuperar antes el tono físico o la competitividad: "Las dos cosas creo que necesitamos llevarlas de la mano. Necesitamos mantener lo que venimos haciendo, que está siendo muy bueno y, obviamente, seguir gestionando de la mejor manera los minutos para que la posibilidad de competir en el nivel que necesitamos la podamos mostrar".

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Historial de lesiones del Cuti Romero: "Está trabajando con mucha ilusión para recuperarse lo antes posible. Es un jugador con mucha personalidad y con mucha fuerza para transmitirnos desde el lugar que le toque. Aun sin jugar, es muy importante para nosotros desde el vestuario y ojalá que pueda volver lo mejor posible porque necesitamos al mejor Cuti Romero y él está trabajando para darnos eso".

Malos números goleadores de los delanteros: "Esto es como siempre uno quiera mirar las cosas. A mí me genera que, si estamos en el lugar en el que estamos sin los goles de los delanteros, me entusiasma mucho más todavía. Esperamos que estos goles lleguen porque, obviamente, con estos goles podremos seguramente superar lo muy bueno que estamos haciendo hasta ahora".

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Lesión de Marc Pubill: "Está trabajando con muchas ganas para ponerse bien. Los médicos y él dictarán un poco el momento que vuelva y, nosotros, acomodarnos a los chicos que tengamos".

Oportunidad para Arnau Ortiz: "No es fácil. Viene de una categoría menor a la que está compitiendo hoy. Siempre la pretemporada es ilusionante pero es el inicio, después hay que sostener. No es fácil sostener ese mismo nivel porque la competencia se eleva. Ha competido contra compañeros que son muy importantes como Lookman, Baena, Sorloth, David, Julián... en esa posición. Esperemos que, en el momento que le toque jugar, lo haga bien. Él vive mucho del gol, creo que la mejor virtud que tiene es eso y tiene que mejorar en todo lo otro".