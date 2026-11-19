El central apunta a la titularidad en la visita del Atlético al Getafe

Cuti Romero, 40 días de baja y una sospecha confirmada

Compartir







Otra oportunidad para Robin Le Normand. Diego Pablo Simeone empieza a hacer sus primeras pruebas de cara al partido del próximo domingo ante el Getafe CF, que estará marcado por las bajas en defensa. El técnico del Atlético de Madrid, de manera obligada, tendrá que recurrir de nuevo al central hispanofrancés pese a las enormes dudas que han dejado sus últimas actuaciones, quedando señalado en tres de sus cinco titularidades.

En la sesión de este jueves, Simeone ensayó con una defensa formada por Marcos Llorente, Le Normand, Hancko y Grimaldo. Salvo que haya novedades desde la enfermería en los dos próximos entrenamientos, todo apunta a que Pubill y Cuti Romero no estarán disponibles, por lo que el Cholo no tiene muchas más opciones a la hora de armar su línea defensiva.

Robin Le Normand, señalado en el Atlético

El problema con el central es que lleva demasiado tiempo sin rendir a un óptimo. De hecho, ya se quedó fuera de la convocatoria de España en el Mundial y tampoco ha entrado en esta última lista de Luis de la Fuente, aunque sí llegó a tener minutos en el parón anterior.

Durante el presente curso, Le Normand ha sido titular únicamente en cinco de los 16 partidos que ha disputado el Atlético de Madrid. La última fue ante el Bayern, en un partido que se decantó precisamente tras un error suyo en defensa que propició el primer gol de los alemanes. Poco después fue sustituido y se marchó al banquillo con un enfado morrocotudo.

PUEDE INTERESARTE Gil Marín revela cuánto dinero ingresa el Atlético por partidos y conciertos

La titularidad anterior fue en Mendizorroza ante el Alavés, donde también quedó señalado tras cometer un penalti justo antes del descanso que propició el empate del cuadro babazorro, aunque el Atlético acabó ganando gracias a un gol de Cuti Romero en el tramo final.

Además, también fue protagonista negativo en la segunda jornada ante el Villarreal, cuando cometió un penalti que propició la tarjeta roja directa en el tramo final que puso al cuadro groguet por delante en un duelo que acabó 2-2. Es decir, que de cinco veces que ha sido titular, ha quedado muy señalado en tres ocasiones.

Su pobre rendimiento, que va más allá de lo sucedido en este inicio de curso, provoca mucho más que incertidumbre entre la hinchada. Sin ir más lejos, ya escuchó pitos cuando fue sustituido ante el Bayern. Ahora, en cambio, apunta de nuevo a la titularidad en Getafe de manera obligada, pues Simeone sólo tiene seis defensores en su plantilla y dos están lesionados.