El central del Atlético, salvo sorpresa, tampoco estará disponible en Getafe

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Cuti Romero no sale de la enfermería. El central sigue sin recuperarse de su segunda lesión muscular desde que llegó al Atlético de Madrid y, enlazada con la primera, enlazará 40 días sin estar disponible. A falta de novedades durante los próximos entrenamientos, todo apunta a que tampoco podrá jugar el próximo domingo en el regreso liguero ante el Getafe CF.

Una baja que, de confirmarse, corroboraría las sospechas de una parte de la afición rojiblanca sobre el estado físico del argentino. Ya sufrió varios contratiempos durante su etapa en el Tottenham y, pese a que su rendimiento está fuera de toda duda, empieza a sumar también demasiados días de baja en la disciplina atlética.

Cuti Romero, 40 días sin jugar

Romero lleva sin disputar un partido oficial desde el pasado 17 de octubre. Aquel día fue titular ante el Espanyol, pero acabó pidiendo al cambio a los 67 minutos por unas leves molestias que se tradujeron en una pequeña lesión en el aductor. No pudo jugar ante el Stuttgart ni ante el Dépor, pero sí que regresó a la convocatoria ante el Levante. Aún así, no tuvo minutos en el Ciutat de Valencia... y luego volvió a caer: fuera ante el Bayern y fuera ante el Barça.

Si se confirma su ausencia en Getafe, en el mejor de los casos llegará disponible al duelo ante el Viking del próximo miércoles, por lo que sumaría 40 días alejado de los terrenos de juego. El caso es que el central sigue sin trabajar con el Atlético, que tampoco ha dado demasiados detalles sobre su dolencia muscular, por lo que es difícil conocer con exactitud cuándo regresará. En teoría, este parón de selecciones iba a ser determinante de cara a su recuperación, pero salvo sorpresa todo apunta a que tampoco podrá jugar en el Coliseum, por lo que se perdería su sexto partido consecutivo.

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Cristian llegó al Metropolitano el pasado verano procedente del Tottenham a cambio de unos 33 millones de euros. Sin ritmo competitivo tras el Mundial, se perdió los tres primeros partidos ligueros y no debutó hasta el 5 de septiembre, en San Mamés. Desde entonces, ha participado en ocho partidos con la camiseta rojiblanca, siendo titular en siete ocasiones. Es decir, que sólo ha sido titular en siete de los 16 partidos que ha disputado el cuadro colchonero hasta la fecha esta temporada.