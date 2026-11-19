Ángel Cotán 19 NOV 2026 - 11:17h.

El actual seleccionador de Uruguay, clave

El Atlético de Madrid deja un resquicio por Martín Zubimendi y tiene dos problemas "a corto plazo"

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El Atlético de Madrid se mueve en el mercado de fichajes. Sin desviar la atención de su presente deportivo, el club rojiblanco busca opciones para elevar el nivel de su actual plantilla. La mirada de la dirección deportiva va más allá y Mateu Alemany quiere cubrirse las espaldas para evitar problemas futuros. Una de las parcelas que demandarán nuevos cromos en futuras temporadas es la portería y un nombre sorprende a todos.

Desde Uruguay avanzan el interés del club madrileño en la última apuesta de Diego Forlán. El que fuera delantero del Atlético de Madrid ahora ejerce como seleccionador uruguayo y su papel apunta a ser importante en un movimiento confirmado.

El inusual fichaje en el que trabaja el Atlético de Madrid

El periodista Diego Domínguez, periodista uruguayo, arrojó detalles contractuales de Sebastián Jaume, portero uruguayo, en el canal de YouTube de Rubén Uría: "La realidad es que hubo una consulta de parte del Atlético de Madrid, una consulta de condiciones algo que se da previo al mercado de pases. En este caso, Sebastián Jaume tiene contrato en el Albion FC hasta diciembre del próximo año (2027) y el Atlético de Madrid quería conocer si había cláusula de salida".

La citada fuente analizó la inusual apuesta que ha realizado Diego Forlán por el portero: "Es un chico que sorprende porque es el único del fútbol uruguayo que ha sido citado por Diego Forlán en la selección de Uruguay. Estuvo antes en la lista de reserva y a mucha gente de aquí le llamó la atención porque no es tan habitual que jugadores que están en nuestro fútbol sean considerados. Lo suyo es más particular porque si miras el repaso de su carrera, el chico hasta los quince años no era portero, jugaba en mediocampo".

El periodista uruguayo explicó las condiciones de la posible venta de Albion al Atlético de Madrid: "Tuvo una venta en su historia y la de Sebastián Jaume sería la segunda. Albion piensa en un 'piso' mínimo de 1,2 millones de dólares por un porcentaje de la ficha. La idea del club es vender una parte importante del porcentaje".