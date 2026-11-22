Joaquín Anduro 22 NOV 2026 - 13:51h.

Giráldez lamentó la mala segunda parte del Celta en el Santiago Bernabéu

Claudio Giráldez decide qué hacer en el mercado de invierno y no quiere "regalarle nada" a Iago Aspas

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El Celta de Vigo cayó en su visita al Santiago Bernabéu con un 2-1 del Real Madrid conseguido en los últimos minutos tras el tanto inicial de Pablo Durán. Claudio Giráldez habló tras el encuentro en sala de prensa y lamentó que el banquillo madridista con los cambios de José Mourinho fuera decisivo y explicó la diferencia con respecto a la victoria por 0-2 en el estadio madridista de la pasada campaña.

Claudio Giráldez, tras el Real Madrid-Celta

Sensaciones del partido: "Bueno, hay dos lecturas. Te puedo decir que satisfecho porque el Madrid te meta un gol al final del partido y te lleve los puntos y acaben prácticamente pidiendo la hora y celebrando muchísimo la victoria, pero no vale para nada. Creo que hemos gestionado muy mal la pelota en la segunda parte. Hemos hecho una primera parte muy buena, hemos tenido para hacer el 0-2, que creo que hubiese sido definitivo. Ha hecho una parada Courtois tremenda justo antes de la jugada del 1-1 y creo que, sobre todo, el banquillo de ellos nos ha matado, nos ha hecho largo el partido. Hay un antes y un después, creo, de los cambios. Sabíamos que estábamos gestionando mal la pelota. Si gestionas mal la pelota y estás demasiado tiempo en bloque bajo, este tipo de equipos te acaban matando. Además, creo que tampoco hemos sufrido demasiadas ocasiones en contra para el caudal de juego que han tenido ellos. Hemos hecho un buen trabajo y un buen esfuerzo, pero la diferencia entre la primera y la segunda es una gestión de la pelota mala y nos vamos con cero puntos, que es lo mismo que si hubiéramos perdido 5-0

Polémica por el arbitraje: "No es fácil arbitrar. Es muy difícil la labor de un árbitro, con mi máximo respeto. Hay cosas que aciertan, cosas que fallan y no tengo mucho más que comentar".

Consignas tácticas al Celta en el Bernabéu: "Bueno, creo que hemos interpretado bien cómo nos pueden saltar a la presión, dónde pueden tener debilidades. Creo que nos ha faltado un poco de agresividad en la presión en bloque alto a lo largo del partido. Hemos estado ordenados en bloque bajo, que sabemos que es fundamental contra un equipo con tanto talento en el duelo y en espacios grandes. Me voy con una satisfacción del trabajo del equipo en la primera parte de salida de la pelota. Creo que hemos estado bien, salvo el saque de puerta, que ahí te hacen pares y es complicado poderles salir. Creo que hemos gestionado bien el balón. En la segunda parte, quizás demasiado manipulados por el resultado, por decirlo de alguna manera, nos hemos deshecho demasiado de la pelota. Después de robar la pelota hemos lanzado permanentemente cuando creo que había mucho más tiempo para jugar del que hemos interpretado. Y, luego, creo que el banquillo nos tenía que haber dado el impulso que les dio a ellos. Ellos, evidentemente, tienen una plantilla tremenda y nos vamos con la pena de no haber acertado. Creo que el segundo gol nos hubiese dado mucho oxígeno, mucha fuerza y les hubiese metido mucha más prisa para poder atacar. Y contento de la interpretación del partido, pero que en la segunda parte hemos jugado demasiado con el marcador y es algo que no me gusta. Teníamos que haber sido más valientes y con más personalidad".

Complicado por el Real Madrid ofensivo del final: "No, es complicado verlo dentro. Dentro del campo sí que es complicado porque, en cuanto hicimos tres o cuatro pases, teníamos una ocasión de gol. Pero claro, hay que estar fresco mentalmente en ese momento, entender que no tienen demasiada gente defensiva, que el balón tiene que pasar por dentro y eliminar a esos cuatro, cinco o seis jugadores que no tienen esa capacidad defensiva de estar en bloque bajo. Por eso estábamos un poco desesperados fuera porque, en un intercambio de golpes, si los dejas tener la pelota con esos seis jugadores en el campo, más Valverde, más el potencial que tienen en balón parado, es muy difícil de pararles. Así ha sido, creo que les hemos permitido correr en los dos goles, hemos tenido para interrumpir esas dos acciones. Cuando te corren y no te da tiempo a ordenarte con muchas ayudas en bloque bajo, en el duelo te van a ganar, es una realidad. Pero para muchos jugadores hoy es el primer día que juegan en el Bernabéu. Me voy muy contento de ver a seis canteranos en el once, a siete jugadores por debajo de los 26 años jugando contra el Madrid de inicio o siete u ocho jugadores. Muy contento por la aportación de muchos jugadores del equipo y por la actitud del equipo. Hemos trabajado, hemos competido, pero el arsenal que tienen ofensivo creo que se ha llevado el partido".

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Cambio de Hugo Álvarez: "No, decisión mía. Había perdido tres bolas abajo, estaba jugando ya al final creo que más cerca de Camavinga de lo que nos gustaría. Queríamos atacar la profundidad con Pablo en esa posición porque lo estaba emparejando el pivote y tener un jugador más de pie dentro, que es Ferran. Pero, claro, tienes que circular la pelota más rápido. En la primera parte hemos circulado la pelota muy bien, muy rápido. Hemos girado muchas veces, hemos sido capaces de instalarnos en campo rival. Creo que hasta el gol nuestro ha sido posesión nuestra. Es algo muy difícil de hacer contra un equipo tan físico y en el Bernabéu. Pero no puedes dejar de insistir, no puedes dejar de tener la pelota rápida. Nos hemos relajado en dos o tres acciones, que es cuando tienes la posibilidad de tener continuidad y hemos tenido pérdidas absurdas. Se nos ha hecho demasiado largo el partido porque no hemos gestionado la pelota como nos hubiese gustado y como creo que sí que hicimos durante muchos más minutos el año pasado".

Dificultad de las tres competiciones: "Evidentemente, es un número de partidos al que la gran mayoría no estamos acostumbrados, pero que es una bendición para nosotros poder tenerlo. O sea que no me voy a quejar nunca de eso, nos encanta estar en tres competiciones. Creo que tiene mucho mérito que un equipo como nosotros podamos estar en tres competiciones y que estemos compitiendo todos los partidos de Liga, excepto el de Vallecas, como los estamos compitiendo. Hemos hecho un partido muy digno hoy y creo que el resto de partidos. Hemos tenido opciones de ganar en prácticamente todos los partidos de Liga, insisto, menos el de Vallecas. Lo tenemos que ver como que tenemos más oportunidades de mejorar, de crecer como equipo, de jugar partidos de responsabilidad. Como he dicho antes, tenemos una plantilla con mucho futuro. Muchos jugadores que creo que van a ser jugadores de cuerda para rato en Primera División, que son de nuestra cantera, que son celtistas. Y eso creo que nos da tranquilidad, paciencia para cuando no salen las cosas, seguir confiando en lo que hacemos y seguir confiando en los jugadores porque creo que cada día son mejores".