Joaquín Anduro 22 NOV 2026 - 00:12h.

Mourinho alaba a Carlos Espí pero insiste en sus suplencias

El uno por uno y notas del Real Madrid ante el Celta: Bellingham, Espí y Vinicius salvan los cinco suspensos

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El Real Madrid ha sufrido este sábado para llevarse el triunfo por 2-1 en el Santiago Bernabéu ante el Celta de Vigo en un partido en el que, de nuevo, Carlos Espí fue salvador con su tanto en los minutos finales. José Mourinho, que ha confirmado a Vinicius como titular para el próximo martes en Champions, ha alabado al valenciano dándole el crédito a Luís Castro por su etapa en el Levante y ha bromeado con la posibilidad de sacarle junto a Mbappé como titular.

José Mourinho, tras el Real Madrid-Celta

Partido más complicado de lo esperado: "Yo pensaba que sería un partido complicado. No tan complicado, no de ganarlo como hemos ganado, pero pensaba que era un partido complicado. De un lado, un buen equipo, muy buen equipo que creo que no ha tenido jugadores internacionales. A lo mejor Moriba en Guinea, no sé, pero un equipo que ha trabajado junto, que se ha preparado para este partido. De otor lado, un equipo en el que unos llegaron el martes, otros el jueves, otros no han dormido el jueves, otros han estado en avión 12 horas para llegar a Valdebebas el viernes para entrenar... Es siempre complicada una situación como esta. Normalmente, lo ideal después de selección es jugar el domingo pero, obviamente, no se puede jugar el domingo con Champions el martes. Me esperaba un partido difícil. He visto gente con sufrimiento físico, he visto a gente que no estaba a tope y después he visto a gente que se ha superado y que ha encontrado fuerzas en la mentalidad, el grupo, en la voluntad de ganar porque, como decía, no es una bebida isotónica al descanso que les va a dar energía: es el grupo, es la fuerza de un grupo de amigos que quiere ganar y que ha sabido ganar en la dificultad y, después de hacer el segundo gol y de estar en el campo con un equipo completamente desequilibrado con los jugadores de centro del campo que no son jugadores de centro del campo como Arda y Jude, físicamente destruidos. Un equipo que después en esos 10 minutos ha sabido ser equipo, ha sabido trabajar. Obviamente, estoy un poco frustrado porque quiero siempre jugar más y mejor pero, al mismo tiempo estoy orgulloso de ellos, del grupo que son y de haber sacado tres puntos importantes".

Definir lo que es capaz de hacer Espí y sus cuatro goles en 93 minutos: "A jugadores con características específicas... no quiero decir que Carlos no jugará de titular o que no pueda jugar 90 minutos, porque puede, pero el estilo de juego que el equipo tiene es mucho más asociativo, de movimientos profundos de los atacantes, y Carlos es un jugador de área. Cuando nosotros estamos dominando a un adversario que, obviamente, solo defiende, y que ya no tiene balón, sólo quiere defender y sacar el balón arriba, nosotros a recuperar y jugar inmediatamente... En este tipo de juego es terrible, es un chico que tiene una calidad en el área, juego de cabeza, buen juego de espaldas, ataca bien los dos palos, tiene muchísimas calidades de jugador de área y la historia del fútbol está llena de gente como él que es decisiva sin jugar muchos minutos. Pero no podríamos estar más felices con él y creo que él es un tipo de chico que no se mete en historias de jugar más, de que Kylian debería estar en el banquillo para jugar él... Carlos está contento de estar en el Madrid, sabe que está evolucionando como jugador, sabe que tiene el respeto de su entrenador y sus compañeros y también de sus aficionados del Real Madrid. Está feliz y espero tener oportunidades de darle también partidos desde el inicio con 90 minutos o más tiempo de juego".

Silbidos del Santiago Bernabéu: "Creo que has entendido que yo no estaba haciendo una crítica. No lo haré nunca. Los aficionados son el club, son soberanos. Pero es más difícil. Es más fácil jugar con apoyo que jugar contra tu estadio. Si juegas fuera y son antagónicos, perfecto, es un estímulo, pero jugar en tu casa es más complicado y hay que saber jugar con esa situación. No ayuda pero hay que saber jugar, es también una característica de jugador del Real Madrid aguantar este tipo de presión, seguir y no tener miedo de jugar y arriesgar y ellos han tenido esa fuerza".

Dónde está Courtois entre los mejores jugadores del mundo: "Es el mejor portero del mundo. Creo que sólo Lev Yashin ha ganado un Balón de Oro. La historia del fútbol sin un portero Balón de Oro es lo que es. La gente valora más jugadores ofensivos pero no tengo dudas de que él es el mejor portero del mundo desde hace algunos años. Y con Neuer quizás, que está acabando, no veo ninguno muy cerca. Pero me gusta mucho Lunin, me gusta mucho. Es otro que podemos meter en el mismo saco que Espí. Merece jugar más pero ahí está. Había un entrenador muy famoso en Portugal en los años 70 que le dijo que era le mejor portero de Europa. 'Míster, ¿por qué no juego?' 'Porque el otro es el mejor del mundo'. Y es un poco así con Lunin y Courtois".

Demasiadas remontadas: "Obviamente, hay un día que no vas a remontar. Obviamente que sí. Y después tienes otro riesgos, como hoy después del 2-1. El Celta intenta igualar, no tenemos más cambios para hacer y tenemos en el campo cuatro atacantes puros y dos jugadores de centro del campo que no lo son, son jugadores también ofensivos. Yo, hoy, querría un sexto cambio para sacar o a Kylian o a Arda y meter a Tchouaméni pero no existía. Tiene riesgos, todo esto lo tiene. Como el partido de hoy con 1-1, arriesgamos. Si perdemos 1-2 estamos aquí hablando de otra historia. Por eso mi idea es jugar bien, consistentemente bien desde el minuto 1. Ya lo hemos hecho muchísimas veces. Hoy no, hoy el primer balón lo ha tenido Konaté y hace un pase al recogepelotas. Yo he tenido inmediatamente un feeling de que la gente no está al 100% de concentración pero es difícil. Si miramos a los grandes equipos que jugaron hoy y que tienen más jugadores de selección: el Arsenal, el City, el Chelsea, el Bayern no ganan, el Oporto gana en penaltis en copa contra un equipo de Tercera... es difícil. Después tienes otra cosa que ha pasado hoy también: lesiones importantes. Gente que viene de las selecciones con cambios de rutinas de trabajo, acumulación de fatiga. Después tienes el cruzado que ha pasado con Doué, con Harry Kane... son periodos difíciles. Prefiero tener tantos partidos como vamos a tener ahora que tenerlos fuera sin ningún control sobre ellos y que lleguen un par de días antes del partido. Es complicado. Los puntos de hoy son puntos de oro".

Liberación de Vinicius tras el partido e importancia del rol desde el banquillo: "Lo dije ayer: o desde el banquillo o titular. Para que no me hagas la pregunta el lunes y para que no tengáis tanto d qué hablar este par de días, voy a ser un chico malo y acabo con la historia: titular el martes".

Euforia de Mourinho con el gol de Espí y 'padre futbolístico': "No, Carlos creo que el entrenador portugués dl Levante ha sido más importante en su carrera que yo. Le ha ayudado a carecer y a mejora metiéndole en un nivel de juego que ha permitido que, cuando nosotros necesitábamos de un jugador referencia de área, estuviera entre cinco nombres que me pusieran sobre la mesa y uno de ellos era Carlos. Por eso, creo que el mayor mérito viene del entrenador portugués del Levante y no mío. Yo me limito a intentar ayudarlo a crecer un poco más, a introducirlo dentro de un contexto y a motivarlo para un papel que no es fácil, que es sentir que no inicia los partidos y que, cuando entra, entra siempre en situaciones críticas. Pero el crédito mío es poco o nada".

Espí y Mbappé juntos sin situaciones de emergencia: "Yo puedo pero, cuando perdemos el balón, yo que estoy en la línea tengo que entrar en el campo en transición y pegarle una hostia a alguno que vaya en transición. Porque jugar con dos atacantes puros significa que tus dos alas tienen que defender mucho por dentro y no será seguramente Diomande, Vinicius, Arda... Arda un poquito, Brahim un poquito pero con las características de nuestros alas no estamos hechos para jugar 4-4-2 puro. No sé si vosotros tenéis la visión de ver dónde ha jugado Cucurella en el segundo tiempo. Cucurella ha ido a defender por dentro cuando hemos hecho este cambio en el ala de Javi Rueda, que ha entrado más tarde. Ya estaba Vinicius, que tenía que seguirlo porque nos faltaba gente en el centro del campo y era Cucurella el que tenía que saltar por dentro a Aspas, que entró más tarde. Esto es más complicado de lo que vosotros podéis pensar. Es más fácil para el aficionado después y para vosotros también pero la realidad es un poco más difícil. Creo que si hoy marcamos a 15 minutos del final, no ganamos. Faltaban cinco minutos y con cinco minutos con los que estaban en el campo y con gente con experiencia que esconde el balón, gana una falta arriba y gana tiempo, consigues controlar el partido más por inercia que por la estabilidad que tienes en el campo. Puedes hablar con un entrenador que te diga lo opuesto de mí pero, para mí, en el 4-4-2 puro, los alas tienen que defender por dentro, no hay otra opción".

Recuerdo para Jesús de Miguel: "Quería dar un abrazo gigante a la familia de Jesús, que ha estado y he tenido el impulso de ir a saludarles pero no he querido. Sólo de mirarlos me viene el dolor al corazón y, desde aquí, un abrazo grande a su familia".

Rafa Nadal, nuevo directivo del Real madrid: "También quería decir que, como entrenador del Real Madrid, es un honor para mí que uno de mis directivos sea no el deportista Rafa Nadal, sino la persona Rafael Nadal. Es un orgullo muy grande para mí.