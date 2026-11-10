Pablo Sánchez 10 NOV 2026 - 10:26h.

Mourinho y el problema del meritocracia en el Real Madrid: de Endrick o Lunin a Mbappé o Bellingham

Dos equipos de la Serie A andan tras sus pasos

Compartir







El futuro de Endrick en el Real Madrid sigue plagado de incógnitas. José Mourinho ya ha reiterado en varias ocasiones que cuenta con él, aunque su escaso protagonismo lo sitúa en una situación compleja. Todo ello, con alguna que otra oferta del extranjero sobre la mesa para salir cedido en el mercado de fichajes invernal. El jugador brasileño no quiso opinar demasiado sobre su destino hace unas semanas y en esta ocasión, durante su concentración con Brasil, también ha dejado dudas al respecto.

Endrick asegura estar muy feliz en el Real Madrid, pero está preparado para cualquier cambio en su futuro. Asegura que en la capital española es donde desea estar junto a su familia, pero no tendría problemas en cambiar de destino unos meses si le ayuda a progresar futbolísticamente. Así se pronunció al respecto durante una rueda de prensa con la selección carioca.

"Solo tengo 20 años, así que veré cómo se desarrollan las cosas. Solo quiero jugar, estar feliz y ayudar a mis compañeros. No sé qué pasará en enero, eso está en manos de Dios. Solo pido lo mejor para mi carrera. Lo que esté destinado a suceder, sucederá. Mantendré los pies en la tierra y seguiré dando lo mejor de mí. Siempre haré lo que sea necesario para avanzar en mi carrera", sentenció.