Álvaro Borrego 27 NOV 2026 - 13:04h.

El entrenador confirma las bajas de Dani Ceballos y Lo Celso, a la vez que sigue sin despejar dudas sobre su futuro

Posibles alineaciones del Real Betis y el Rayo Vallecano en la jornada 14 de LALIGA

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Manuel Pellegrini ha comparecido ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al duelo que Real Betis y Rayo Vallecano disputarán este sábado, a partir de las 14:00 horas en La Cartuja. Un duelo de una trascendencia altísima para el conjunto verdiblanco, que en caso de ganar aumentaría su distancia bien con la Real Sociedad, con el Sevilla FC o incluso con ambos (sus dos perseguidores más cercanos) en caso de empate entre ellos. El entrenador repasó el momento del equipo y algunos nombres propios como Lo Celso Dani Ceballos, descartados para esta jornada 14 de LALIGA. En ElDesmarque hacemos repaso a sus declaraciones más destacadas.

Cómo llega el Betis: "El equipo llega bien. Ganar en Bratislava y certificar la clasificación, quedando tres partidos por jugar, siempre es un logro importante, pero no debe darnos un exceso de confianza, ahora debemos volver a LaLiga para intentar mantener la posición e intentar de mejorarla siempre".

Lo Celso y Dani Ceballos, descartados: "Ninguno de ellos están citados. Abde tenía un problema en el pie, pero era menor, sí está citado. Lo Celso tiene unos problemas de rodilla que no le permiten estar en este partido, Dani Ceballos viene recuperándose de un problema en la columna y no estará mañana. Morante entrenó toda la semana y estará en la lista".

El gran partido de Ángel Ortiz en Bratislava: "Ha ido demostrando año tras año su mejoría. Lo hemos pasado de banda derecha a ser lateral, cosa que no es fácil, pero se ha ido adaptando. Como era atacante tiene facilidades para sacar buenos centros y como todo jugador va mejorando en la medida que va jugando. Si está jugando la Champions es que está en un nivel que entendemos que le tiene plenamente capacitado".

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El rendimiento del equipo en la Champions: "Me deja una sensación muy positiva. Primero porque matemáticamente 12 de 15 es muy buen rendimiento, segundo porque el plantel ha tenido la madurez de no centrarse solo en la Champions, tiene la madurez de estar fuerte en Champions sin dejar de lado LaLiga que es lo que he tratado de inculcar. En ese aspecto muy contento con ambos lados".

Cuál es el objetivo en LaLiga: "Más que buscar la tercera plaza como una meta buscamos sumar la mayor cantidad de puntos y luego ver en qué posición nos deja. Independientemente de jugar contra un equipo es sumar el porcentaje que nos permita estar dentro. Necesitamos mantener el rendimiento que estamos teniendo hasta ahora".

El plan para el mercado de invierno: "Es necesario centrarnos en el Rayo y una vez termine la primera vuelta, que todavía queda un mes y algo, ya habrá conversaciones para ver lo que hacemos. Por el momento el plantel está completo tanto en llegadas como en salidas".

Bellerín y Bartra: "Todo lo que es el año que viene es futuro y ya será momento de comentarlo. Ellos son dos jugadores muy importantes".

Un futuro regreso al Villamarín: "A pesar de que el rendimiento nuestro en La Cartuja ha sido muy bueno, porque tenemos 60.000 personas que nos apoyan de forma constante, no es el mismo ambiente porque es un estadio más ancho, el público está más lejos, pero sentimos el apoyo. Lo ideal sería volver lo antes posible a nuestro estadio".

El nuevo césped de La Cartuja: "Está bien, he estado hablando con el encargado del césped y está bien. Volver a jugar de local siempre es importante, sentir el apoyo de tanta gente en la grada ayuda al equipo y ojalá hagamos una gran actuación".

El momento de Troy Parrott: "Como todo el plantel. Cada uno tiene la oportunidad de jugar, hay que agregarle que ha jugado seis partidos completos con su selección, no ha tenido ninguna recuperación y tratamos de regularle los minutos. Con la lesión de Cucho le tocó jugar más, pero no tenemos ningún problema, cada vez que entra tiene un aporte importante y estoy seguro que volveremos a ver el Troy Parrott que tuvo el nivel decisivo".