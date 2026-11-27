Pepe Jiménez Sevilla, 27 NOV 2026 - 11:56h.

Manuel Pellegrini atenderá a los medios de comunicación antes de anunciar su lista de convocados

Abde marca el once de Manuel Pellegrini

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Buenas noticias para Manuel Pellegrini. El Betis completó este viernes su última sesión antes de recibir al Rayo Vallecano en La Cartuja (sábado, 14.00 horas) y lo hizo con la presencia de Dani Ceballos y Abde con el grupo, jugadores que podrían entrar en la lista de convocados aunque aún se desconoce si podrán ser de la partida ante los de Vallecas.

Tras una penúltima sesión sin Abde, sin Dani Ceballos y sin Lo Celso, el único ausente este viernes ha sido el jugador argentino, que continúa recuperándose de las molestias que ya le hicieron perderse la cita ante el Slovan de Bratislava en Champions League.

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Abde, por su parte, sufrió un golpe en citado encuentro y este pasado jueves decidió trabajar en solitario por precaución, aunque si todo va bien en el entreno de este viernes, lo lógico es que el jugador pueda entrar en la convocatoria e incluso en el once inicial.

Finalmente, respecto a Dani Ceballos, habrá que esperar a las palabras de Manuel Pellegrini para conocer el alcance exacto de sus molestias después de no poder jugar ni en Champions League, ni ante el Sevilla, cita que tuvo que seguir desde la grada debido a sus molestias.

Manuel Pellegrini atenderá a los medios antes de anunciar su lista

Todo este tipo de incógnitas se resolverán en las próximas horas cuando Manuel Pellegrini atienda a los medios de comunicación y explique la situación de cada uno de sus jugadores.

De igual manera, el chileno dará señales sobre su lista de convocados, en la que podría aparecer también Morante, también recuperado de sus molestias y con opciones, aunque menos que los anteriormente citados, teóricamente, de jugar ante el Rayo Vallecano.