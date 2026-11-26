Pepe Jiménez Sevilla, 26 NOV 2026 - 11:10h.

Morante reaparece con sus compañeros; Ceballos y Lo Celso, en solitario

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Ez Abde enciende la alarma. A falta de mayor información por parte del Betis, el marroquí ha sido la gran ausencia de la sesión verdiblanca este jueves y su presencia ante el Rayo Vallecano, pendiente de más información como decíamos, es una incógnita. Indiscutible para Pellegrini, empieza a marcar el posible once del fin de semana.

Sin molestias aparentes tras el encuentro ante el Slavia de Bratislava, Abde ha sido la gran ausencia este jueves en un entrenamiento en el que tampoco estuvieron Giovani Lo Celso ni Dani Ceballos -que se marchó al gimnasio tras la charla-. La noticia positiva, eso sí, es la vuelta de Morante.

Abde, la gran duda en el once del Betis

Como decíamos, mientras llega más información sobre Abde, el marroquí pasa a ser la gran duda del Betis ante el Rayo Vallecano.

Con Dani Ceballos y Giovani Lo Celso prácticamente descartados, y con Morante con apenas un par de sesiones de entrenamiento previas al encuentro, todo apunta a que Manuel Pellegrini volverá a introducir multitud de cambios en su alineación, con Rodrigo Riquelme en banda izquierda.

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Lo lógico es que, respecto a la cita en Champions, solo jugadores como Álvaro Valles, Fran García, Isco Alarcón o Antony repitan como titulares, pudiendo dar entrada a otros como Bellerín, Natan, Bartra, Marc Roca, Fornals o incluso Troy Parrott, que continúa buscando su mejor versión ante la recuperación del Cucho Hernández.