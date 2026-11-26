Pepe Jiménez Sevilla, 26 NOV 2026 - 10:21h.

El colombiano, a un único tanto de ser el máximo goleador en la historia del Betis en Champions

El mensaje del Cucho Hernández a los desplazados a Bratislava: "Están locos"

Compartir







Todos se rinde al Cucho Hernández. El atacante colombiano volvió al verde este pasado martes ante el Slovan de Bratislava tras su lesión y lo hizo con un doblete que no solo permitió al Betis sumar de tres otra vez en la Champions League, sino que además le ha permitido colocarse entre los mejores de la jornada según la UEFA.

La Champions League ha compartido a través de sus redes sociales los cuatro nominados a mejor jugador de la semana en la máxima competición europea y el Cucho Hernández, con sus dos goles, se ha colocado entre los cuatro señalados junto a Gordon, del Barça, Kylian Mbappé, del Real Madrid y Nusa, del Leipzig.

PUEDE INTERESARTE Ultras del Slovan de Bratislava presumen de material robado a peñas del Betis

La votación, que se hace a través de un link al que pueden acceder todos los aficionados, elegirá al mejor jugador, pero aunque el Cucho Hernández no resultase ser el más votado, nadie podrá borrar el verdadero mérito, que es ser elegido por la competición entre uno de los cuatro mejores de la jornada.

PUEDE INTERESARTE El Big Data predice la clasificación final de la Champions y todos los cruces: duelo español en octavos

El Cucho Hernández apunta a la historia del Betis

Lo de Bratislava, sin embargo, no queda ahí. Con sus dos goles este pasado martes, el Cucho Hernández suma 3 goles con el Betis en Champions League, igualando a Ricardo Oliveira y colocándose a un único tanto de ser el futbolista con más goles en l historia verdiblanca en la máxima competición europea.

Como curiosidad, con sus tres goles en estos cuatro partidos, el Cucho Hernández ya ha igualado los goles (3) que metió con el Betis en Europa League y se coloca entre los máximos goleadores del conjunto verdiblanco en Europa, aunque aún lejos de otros como Bakambu o Abde, que actualmente lidera esta clasificación con sus actuaciones en varias competiciones.