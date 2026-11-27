Pepe Jiménez Sevilla, 27 NOV 2026 - 10:35h.

El Valencia busca refuerzos en el mercado; el Betis, salidas para tener margen

Álvaro Fidalgo reaparece y acumula críticas: "Debe jugar más en el Betis"

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Aún queda poco más de un mes para que arranque, de manera oficial, el mercado invernal pero los equipos de élite empiezan a moverse para buscar refuerzos de cara a la segunda mitad de la temporada. Son muchas las necesidades que emergen en todos los clubes tras estos meses y son muchos los nombres que, por una razón u otra, parecen estar en el escaparate. Eso mismo sucede con Betis, Valencia y Álvaro Fidalgo, los últimos tres grandes protagonistas del último rumor de mercado.

Porque según cuenta ABC, el Valencia habría consultado al Betis por la situación de Álvaro Fidalgo, jugador que llegó a Sevilla hace ahora un año y que ya estuvo muy cerca de marcharse el pasado verano, cuando la entidad verdiblanca buscaba generar margen salarial para inscribir a Dani Ceballos.

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Ahora en el Betis no buscan tanto generar margen, pero sí reducir costes, además de adelgazar la lista de mediocampistas; en el Valencia, mientras tanto, buscan refuerzos que aumenten el nivel de su plantel, que permitan ganar oxígeno en la tabla e ideas sobre el césped. Y ahí, con Javier Aguirre sumándose a la ecuación, aparece la figura de Álvaro Fidalgo.

Fidalgo, sin minutos en el Betis

El que fuese centrocampista de América, que jugó en la selección de México con Javier Aguirre, apenas ha sumado poco más de 100' esta temporada entre LALIGA y la Champions League, y ya en su última aparición ante el Slovan de Bratislava costaba recordar la última vez que se le vio vestido de verdiblanco.

Tal ha sido su bajo protagonismo que desde México, país en el que juega como internacional, ya han desplazado que necesita sumar minutos con su equipo para seguir siendo indiscutible en la selección y ello podría empujar al de Oviedo a salir de Sevilla.

El Valencia pregunta... con otras prioridades

El Valencia, por su parte, vive en una fase de búsqueda activa de jugadores. Braulio ha llegado con la misión de revertir la situación de su equipo y está tocando multitud de nombres para intentar sumar calidad este mercado invernal.

En el club están priorizando actualmente la llegada de un '9', pero también intentarán cazar a un extremo e incluso a un pivote -podría modificar esta idea para acoger a Álvaro Fidalgo-, aunque las puertas no se cierran si alguna buena oportunidad se presenta.

Como decíamos, aún queda para arrancar el mercado invernal, pero los clubes se mueven y los rumores empiezan a salir a la luz.