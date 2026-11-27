Pellegrini y Beñat San José meditan sus onces para el duelo de La Cartuja

La ausencia de Abde marca el once de Manuel Pellegrini

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El sábado de la jornada 14 de LALIGA EA SPORTS se abre con un partido muy interesante en el Estadio de La Cartuja. El Real Betis Balompié recibe en La Cartuja a un Rayo Vallecano que, tras sus dos derrotas consecutivas, está muy cerca del descenso. Los verdiblancos llegan tras el empate del derbi, pero con el subidón de haber cerrado la clasificación para la siguiente fase de la UEFA Champions League.

En ElDesmarque analizamos los posibles onces que pondrán en liza Manuel Pellegrini y Beñat San José, en un duelo de equipos que intentan hacerse con la posesión del balón.

El posible once del Real Betis

Manuel Pellegrini sigue fiel a su política de rotaciones y nada cambia su hoja de Excel. Si en el derbi sacó un once muy reconocible, aunque con Aitor Ruibal de delantero, en Eslovaquia hizo hasta seis cambios con respecto al partido ante el Sevilla.

Para recibir a los rayistas tirará de la base del partido del Sánchez-Pizjuán, aunque Ez Abde es duda por un golpe sufrido en Bratislava. Además, todo apunta a que Cucho Hernández será titular después de su doblete ante el Slovan, mientras que Riquelme ocuparía la banda izquierda. Dani Ceballos y Lo Celso apuntan a ser baja, mientras que el chileno recuperará para la causa a Morante.

Así, el posible once titular del Real Betis será el formado por Álvaro Valles; Bellerín, Marc Bartra, Natan, Fran García; Marc Roca, Pablo Fornals; Antony, Isco, Riquelme; y Cucho Hernández.

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El posible once titular del Rayo en La Cartuja

El Rayo Vallecano afronta una nueva salida exigente en LaLiga con la necesidad de cambiar su dinámica. El conjunto de Beñat San José visita al Betis después de encadenar dos derrotas consecutivas ante la Real Sociedad (1-0) y el Valencia (0-1). Dos tropiezos que frenan la progresión de un equipo que había goleado al Celta (3-0), pero que sigue mostrando dificultades para encontrar regularidad. La falta de gol es una de sus principales preocupaciones, con tres jornadas sin marcar en sus últimos cuatro encuentros ligueros.

La principal incógnita está en Óscar Valentín, que arrastra una contusión en la rodilla y ha ido reincorporándose progresivamente al grupo. Su presencia dependerá del último entrenamiento, antes de poner rumbo a Sevilla. Y es que el Rayo necesita recuperar su solidez defensiva, mejorar sus prestaciones en ataque y, sobre todo, romper su mala racha lejos de Vallecas: el madrileño es el tercer peor visitante de LaLiga.

Beñat busca una victoria, la primera lejos del barrio, que permita a los vallecanos recuperar confianza, volver a mirar hacia arriba y alejarse del descenso. Para ello, este puede ser el posible once en La Cartuja: Audero; Ratiu, Lejeune, Mujaid, Adrià Pedrosa; Unai López, Pathé Ciss; Jorge de Frutos, Isi Palazón, Álvaro García; Sergio Camello.