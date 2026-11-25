Pepe Jiménez Sevilla, 25 NOV 2026 - 18:42h.

El brasileño continúa aún lejos de su mejor nivel

Antony, encarado con la afición del Sevilla: "Sois malísimos"

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Antony continúa sin mostrar su mejor versión. La mejoría en el Sánchez-Pizjuán, del que se fue con un tanto más para su cuenta, no tuvo demasiada continuidad ante el Slovan de Bratislava y el brasileño, a pesar de la inferioridad de su rival, se marchó sustituido en el tramo final con cara de pocos amigos y con algún gesto dedicado al banquillo por su salida.

Ni los amantes de las estadísticas, ni los amantes de las sensaciones se marcharon ayer convencidos de la actuación de Antony y es que el brasileño, aunque continúa guardando su excelente calidad e intenta, por activa y por pasiva, entrar en ritmo ofensivo, no acaba de encontrarse consigo mismo y ante el Slovan de Bratislava volvió a mezclar minutos destacables con otros tantos (muchos) sin demasiado brillo.

Manuel Pellegrini, sin embargo, no se rinde y continúa otorgándole muchísimos minutos en busca de esa versión que ya el ex del United mostró hace no demasiado, pero cuando el reloj de las rotaciones suena y el brasileño baja su ritmo físico, el chileno no duda en sustituirle. Aunque no le guste a Antony.

Porque como mostró La Gran Jugada de Canal Sur, el brasileño se marchó este pasado martes del césped dedicándole algunos gestos al banquillo, extendiendo las manos en un movimiento habitual de buscar explicaciones y con su gesto serio, contrariado, al saber que pasaba otra cita y seguía sin destacar.

La realidad, como decíamos, es que este curso ni sus sensaciones, ni sus números (un único tanto en lo que llevamos de temporada) invitan a pedir demasiadas explicaciones con una sustitución en el 75' con su equipo ganando (0-2), pero el carácter competitivo del que un día fuese jugador del Ajax no le permite relajarse y, como ya vimos en situaciones anteriores, el propio futbolista parece estar más enfadado consigo mismo ante su bajón de rendimiento que con el resto de sus compañeros y técnicos.