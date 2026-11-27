Pepe Jiménez Sevilla, 27 NOV 2026 - 11:19h.

El técnico continúa sin renovar su contrato y los rumores siguen creciendo

En Chile dicen que Isco y Héctor Bellerín le han pedido a Manuel Pellegrini que no se vaya del Betis

Compartir







Otra vez Manuel Pellegrini. Pasan las semanas, los meses e incluso los años -porque esto no es nuevo- y los rumores alrededor del entrenador del Betis van creciendo, aunque en esta ocasión, después de muchas letras escritas sobre la posibilidad de que acabe dirigiendo a Chile, los rumores apuntan de manera diferente: sin Pochettino, ahora es relacionado con Estados Unidos.

Según recoge el medio La Tercera, Estados Unidos estaría interesada en la contratación de Manuel Pellegrini después de que el técnico argentino se haya marchado al Manchester United y es que la citada selección vive actualmente un proceso de contratación en el que también ha sido relacionado Pep Guardiola.

Otros nombres como Gareth Southgate, Julian Nagelsmann e incluso el ex del Sevilla Matías Almeyda, además de alguna opción nacional, han sido relacionados con el puesto y, de momento, parece altamente improbable que Manuel Pellegrini dejase el Betis para irse a Estados Unidos.

PUEDE INTERESARTE Posibles alineaciones del Real Betis y el Rayo Vallecano en la jornada 14 de LALIGA

El futuro de Manuel Pellegrini lejos del Betis

Cabe recordar que Manuel Pellegrini nunca ha escondido que su deseo es terminar su carrera dirigiendo a la selección de su país, aunque nunca ha puesto fecha a ello, más tras su excelente rendimiento en La Cartuja. Es por ello que resultaría altamente extraño que Manuel Pellegrini decidiese ahora marcharse a Estados Unidos -ni ahora, ni a final de temporada-, sabiendo que retrasaría, aún más, su posible vuelta a Chile.

Será el tiempo, aunque no quede mucho, el que diga si Manuel Pellegrini continúa o no otro año más en Sevilla, pero parece que lo de Estados Unidos es mucho más un rumor, un ofrecimiento de algún agente externo, que una realidad que pueda amenazar la estabilidad verdiblanca en su banquillo.