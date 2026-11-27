Álvaro Borrego 27 NOV 2026 - 14:25h.

El entrenador sigue sin 'mojarse' en los temas de futuro, ya sea el mercado o su posible renovación

Pellegrini quiere volver "lo antes posible" al Benito Villamarín: "No es el mismo ambiente que La Cartuja"

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Manuel Pellegrini continúa sin despejar dudas sobre su futuro. El entrenador chileno se mantiene fiel a su particular manera de afrontar los temas de futuro y, siguiendo la línea que conserva desde que se inició la temporada, pese a que su contrato expira el próximo mes de junio, ha vuelto a reiterar que su única obsesión o prioridad es el presente deportivo del equipo. El calendario sigue restando días y por el momento ninguna de las partes ha dado un paso al frente para valorar una posible renovación, asunto que se tratará con mayores certezas a partir de la llegada del nuevo año. Una manera de ser que extrapola a otros asuntos como el mercado de fichajes, sobre el que tampoco se quiso mojar el Ingeniero.

El entrenador vuelve a cerrar filas y no quiere desviar el foco más allá de lo que no sea estrictamente deportivo. Los planes del Real Betis pasan por liberar masa salarial con algunas salidas como las de Iker Losada o Álvaro Fidalgo y a partir de ahí valorar alguna posible venta que brinde mayor músculo para intentar algún refuerzo. Sin embargo, Manuel Pellegrini no piensa en el más allá. Por el momento, Rayo, Rayo y Rayo.

"Es necesario centrarnos en el Rayo y una vez termine la primera vuelta, que todavía queda un mes y algo, ya habrá conversaciones para ver lo que hacemos. Por el momento el plantel está completo tanto en llegadas como en salidas", espetaba el entrenador en su comparecencia de este viernes.

Ni siquiera se mojó con el futuro de jugadores como Héctor Bellerín o Marc Bartra, quienes al igual que él también terminan contrato. De hecho, y leyendo entre líneas, el entrenador bien podría haber hablado de él mismo. "Todo lo que es el año que viene es futuro y ya será momento de comentarlo", añadía Manuel Pellegrini, quien de nuevo ha vuelto a 'aparcar' todo lo que tenga que ver con el futuro.