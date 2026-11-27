Álvaro Borrego 27 NOV 2026 - 13:51h.

Ceballos y Lo Celso siguen fuera por lesión; Losada y Manu González, descartados

Pellegrini quiere volver "lo antes posible" al Benito Villamarín: "No es el mismo ambiente que La Cartuja"

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El Real Betis Balompié y el Rayo Vallecano medirán sus fuerzas este sábado, a partir de las 14:00 horas en La Cartuja. Un partido para el que Manuel Pellegrini seguirá sin poder contar con Dani Ceballos ni con Lo Celso. El ex del Real Madrid sigue convaleciente de esas molestias en la columna y a pesar de que hizo parte del entrenamiento de este viernes, los servicios médicos han optado por reservarle de cara a los próximos compromisos. Si todo va según lo previsto, podrá reaparecer la próxima semana en la Copa del Rey. Algo más incierto es el estado del argentino, que se someterá a pruebas para conocer el alcance exacto de su lesión en la rodilla.

Manuel Pellegrini ha dejado fuera de la lista a Iker Losada y tampoco está dentro de los citados el guardameta canterano Manu González. Sí que ha entrado finalmente Ez Abde, quien sufrió un golpe en Bratislava, aunque el entrenador podría optar por darle descanso para evitar posibles males mayores. La convocatoria del Real Betis es la siguiente:

Porteros: Álvaro Valles y Diego Conde.

Defensas: Bellerín, Llorente, Natan, Bartra, Fran García, Ángel Ortiz, Valentín Gómez y Junior Firpo.

Centrocampistas: Facundo Bernal, Fornals, Fidalgo, Deossa, Marc Roca e Isco Alarcón.

Atacantes: Antony, Cucho, Ez Abde, Riquelme, Troy Parrott, Aitor Ruibal y Morante.

Dos bajas y una gran duda en el Rayo

Luiz Felipe, que se perderá toda la temporada por una rotura del ligamento cruzado anterior, y Augusto Batalla, baja hasta 2027 por una lesión en la tibia, son las ausencias más destacadas en el Rayo Vallecano. Óscar Valentín es la gran duda en el cuadro rayista. El futbolista se lesionó el pasado 31 de octubre frente al Celta en el minuto 62, cuando sufrió un fuerte golpe en su rodilla derecha en una disputa del balón con Javi Rueda, y se encuentra en la última fase de su recuperación.

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"Ha estado entrenando paulatinamente durante la semana y está mucho mejor. El entrenamiento de mañana será definitorio para poder saber si viaja o no, aunque en un principio creo que sí estará", apuntó Beñat San José en la rueda de prensa previa. El centrocampista toledano, de 32 años, lleva disputados esta temporada nueve partidos, cinco de titular, y 467 minutos