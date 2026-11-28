Álvaro Borrego 28 NOV 2026 - 16:00h.

Los verdiblancos firman el peor partido de la temporada y encadenan su segundo tropiezo consecutivo en LaLiga

Por qué el Betis cambió el formato de los dorsales y del nombre de los jugadores con el Rayo

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El Real Betis sufrió una dolorosísima derrota contra el Rayo Vallecano, que supo leer mejor el partido y le ganó la batalla táctica a los de Manuel Pellegrini. Un gol de Jorge de Frutos hizo justicia a la competitividad de los madrileños, testigos del peor partido de la temporada del conjunto verdiblanco. Lejos de hacer bueno el punto del derbi, el cuadro bético suma ya dos tropiezos consecutivos.

En ElDesmarque ponemos nota, uno por uno, a los jugadores del Real Betis contra el Rayo Vallecano.

Álvaro Valles (4): Apenas tuvo margen de reacción en la jugada del gol, pero encajar casi en el único disparo del rival nunca es buena señal.

Bellerín (5): Mucho más persistente y profundo que Antony, que no es poco. Se fajó especialmente bien de cabeza, ganando el 100% de los duelos aéreos, pero sufrió de lo lindo cada vez que el rival le buscaba las espaldas.

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Bartra (7): Nueve contribuciones defensivas. Tres despejes. Seis recuperaciones. Cinco de siete duelos ganados por el suelo.

Natan (5): Estuvo realmente bien durante todo el partido, pero no guardó la posición en la jugada del gol. 10 contribuciones defensivas. 5 despejes. 6 recuperaciones. Ocho de doce duelos ganados.

Junior Firpo (5): A él se le examina con lupa y da la sensación de que incluso más que a sus compañeros, pero su partido no fue realmente malo. Le dio profundidad a la banda, dando siempre una opción de pase a Ez Abde, y contuvo como pudo la dupla Ratiu - De Frutos, el principal peligro ofensivo del rival. Sigue sembrando dudas, eso sí, y quedó condicionado por la cartulina amarilla.

Marc Roca (4): De más a menos. Se hizo fuerte al principio, con criterio en todas las acciones, pero desapareció como si nada. Absolutamente superado en el correcalles de la segunda mitad.

Fornals (5): Se metió bien entre líneas y fue de los pocos capaz de sorprender desde atrás, pero sin acierto en la toma de decisiones. Lástima esa ocasión clarísima en la primera mitad. Habría cambiado el partido. Fue la más clara del Betis.

Isco (6): Fue el que más empeño le puso en fase ofensiva, activándose en la presión e incluso apareciendo en la base de la jugada cuando menos circulación había en su equipo. Tuvo un par de disparos a portería, pero ambos demasiado blandos.

Antony (2): Su partido fue un horror. Desesperante. Demasiado apático, sin ni siquiera ofrecerse, muy lejos de la pelota. Y, cómo no, sin apenas darle apoyos a su lateral.

Ez Abde (3): Al nivel del derbi o la visita a Bratislava. Es decir, lejísimos de su nivel. Fatal en los centros, peor en el regate, sin opción de disparo... Una tarde horrenda. Su toma de decisiones en los últimos quince minutos fue desesperante.

Cucho Hernández (4): No paró de moverse y darle vías de escape al juego ofensivo del equipo, pero estuvo muy mal en las decisiones finales. Tuvo una buena ocasión en el 40', pero Audero se la sacó con los pies.

Suplentes

Fran García (4): No mejoró a Junior Firpo, que ya es decir. Un flan defensivo y sin apenas incidencia cada vez que se sumaba al ataque.

Morante (4): Su entrada parecía darle dinamismo al equipo... pero se diluyó al instante.

Troy Parrott (3): Se le nota falto de confianza y aquí tiene culpa el entrenador con su gestión. Sin apenas incidencia. Es un futbolista que fuera de sí en este momento de la temporada.

Aitor Ruibal (-): No es lateral y hoy se volvió a demostrar.

Nelson Deossa (5): El único que le dio algo de circulación al juego y aportó algo de luz en el tramo final.