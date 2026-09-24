Los destacados y los señalados de los ocho primeros partidos de la temporada

El Barcelona toma una decisión definitiva por Julián Álvarez y el mercado de fichajes

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El Atlético de Madrid ha arrancado la temporada de menos a más. Tras un inicio algo dubitativo marcado por un calendario exigente con cuatro partidos seguidos a domicilio y dos derrotas duras ante el Athletic y el Liverpool, Diego Pablo Simeone parece haber dado con la tecla en los últimos cuatro encuentros, que se cuentan por victorias, entre los que se incluye un derbi en el que, más allá de la polémica, el cuadro rojiblanco se mostró claramente superior a su rival.

En ElDesmarque aprovechamos este primer parón de selecciones para poner nota a todos y cada uno de los jugadores que forman la plantilla del Atlético, si bien es cierto que muchos de ellos no han llegado a debutar.

Juan Musso (SC): todavía no ha debutado este curso.

Obed Vargas (SC): ni un solo minuto para el mexicano, que parecía condenado a salir en agosto y, sorprendentemente, se quedó en la plantilla rojiblanca.

Rodrigo Mendoza (4): titular y discreto en el primer partido, titular y sustituido al descanso en el segundo, 5 minutos irrelevantes en el tercero y ni un solo minuto desde entonces. Es un centrocampista difícil de ubicar en los planes actuales de Simeone.

Johnny Cardoso (6): de menos a más. Apenas tuvo minutos en las tres primeras jornadas y ha ido ganando protagonismo con el paso de los encuentros. Su papel sobresaliente ante Osasuna le sirvió para ser titular en el derbi, donde firmó un encuentro notable.

Koke Resurrección (7): incombustible. Si bien es cierto que a veces el ritmo le pasa por encima, en la mayoría de los encuentros disputados hasta la fecha ha seguido siendo el eje sobre el que se vertebra la medular del equipo, tal y como demostró en el derbi.

Kang In Lee (8): en poco más de un mes ya ha demostrado que es un jugador diferente. Encara, se asocia, se atreve con el disparo lejano y da verticalidad al equipo. Dos goles y una asistencia.

Pablo Barrios (5): el problema de siempre. Cuando está rinde a un nivel sobresaliente y es ese centrocampista que lo cambia todo en la medular. Pero, una vez más, una lesión muscular le ha dejado fuera de combate en los últimos encuentros. Necesita encontrar regularidad de forma urgente.

Sorloth (SC): lleva un mes y medio lesionado con una supuesta contractura y todavía no ha debutado.

Álex Baena (8): cuatro goles y una asistencia en ocho partidos. Es cierto que le está faltando mayor influencia en el juego del equipo desde la medular, pero al menos está sumando cifras en este inicio de curso. Cifras que, además, ya mejoran las de todo el curso pasado.

Lookman (3): una de las grandes decepciones. A su favor hay que decir que ha tenido que jugar varios partidos de '9' ante la ausencia de referencias ofensivas en la plantilla. En su contra, que su rendimiento ha sido muy pobre, tanto en la delantera como en los tramos que ha jugado desde la banda. 1 gol y 0 asistencias.

Jan Oblak (6): tres porterías a cero, pero nueve goles encajados. Al igual que toda la línea defensiva, sensación de que línea creciente. Su mejor partido, ante el Villarreal.

Marcos Llorente (8): incansable, algo que ha dejado de ser noticia. Polivalente, algo que también ha dejado de ser noticia. Afianzado como lateral o carrilero diestro, también se le ha visto en la medular en los últimos encuentros. Y siempre cumple de manera notable. Un gol y una asistencia.

Jonathan David (9): si no es una de las grandes revelaciones del campeonato, está bastante cerca. Ha disputado tres partidos en LaLiga ha marcado tres goles. Parece imposible que mantenga este rimo goleador, pero sus tantos ya han sido determinantes en un equipo que, antes de su llegada, estaba jugando sin '9'.

Arnau Ortiz (7): un gran primer tiempo en el primer partido ante el Málaga y un papel determinante cuando salió desde el banquillo en Anoeta. Ha aprovechado bien sus escasos minutos, pero la competencia en banda es bastante alta.

Hancko (7): fue una de las notas más positivas de los primeros encuentros pese a las dudas de los resultados, firme atrás y con criterio a la hora de sacar la pelota. Sin hacer ruido, suma dos asistencias.

Marc Pubill (7): está llamado a marcar una época con la camiseta rojiblanca. A destacar su golazo con la zurda ante el Villarreal. Partícipe con Hancko, eso sí, de una endeblez general que parece haberse apagado en los últimos encuentros.

Julián Álvarez (3): sin ganas de jugar y con la mente en otro lado en los cuatro primeros partidos. Empezó a conectarse en Anfield, donde firmó una asistencia y ya se le vio un cambio de actitud, pero unas molestias le frenaron. Media hora en el derbi donde erró en varias acciones claras.

Giuliano Simeone (7): siempre cuestionado por su apellido, el argentino fue el factor decisivo del derbi al provocar un penalti y dar una asistencia. Trabajador incansable y, pese a algunas dificultades con balón, buenas cifras para arrancar: dos goles y dos asistencias. En su contra hay que decir que ha dejado algunas actuaciones bastante pobres.

Cuti Romero (8): sus tres titularidades en LaLiga coinciden con las mejores sensaciones defensivas del equipo rojiblanco. Y no parece casualidad. Transmite sobriedad, seguridad y firmeza.

Grimaldo (5): siendo sinceros, su inicio de curso fue bastante malo. Señalado a nivel defensivo e incapaz de sumar en ataque durante los primeros encuentros, fue uno de los grandes señalados en las primeras jornadas. Aún así, parece que hizo clic en Anoeta, donde marcó un gol de penalti y dio una asistencia. Volvió a marcar de penalti en el derbi. Debe ir a más.

Hjulmand (6): no es fácil adaptarse de primeras a este Atleti y él lo ha hecho sorprendentemente bien. Eso sí, ha tenido algunos fallos importantes como aquel penalti ante el Villarreal que debe corregir. Pese a sus buensa sensaciones, apenas ha participado en los dos últimos partidos tras la irrupción de Johnny.

Le Normand (2): cada vez que entra al campo se huele la tensión en el Metropolitano. El derbi fue el mejor ejemplo: entró en el 89' y lo primero que hizo fue perder la marca de Rüdiger en el gol madridista. Tres días antes, fue titular ante Osasuna firmando otro partido paupérrimo pese a su gol. Ante el Villarreal también salió en la foto de otro penalti. Demasiados fallos, demasiada inseguridad.

Esquivel (SC): sorprendió que el último día de mercado le hicieran ficha del primer equipo. Si Musso no ha debutado, el canterano aún menos.