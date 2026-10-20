El Clásico reunirá a más de 650 millones de aficionados en todo el mundo

eldesmarque.com 20 OCT 2026 - 15:03h.

El partido de fútbol de clubes con mayor proyección internacional vuelve a situarse entre los grandes referentes del mercado de apuestas deportivas

Taylor Swift podría estar en la camiseta del Barça para el Clásico

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BarcelonaReal Madrid y FC Barcelona volverán a protagonizar ELCLÁSICO, una de las citas deportivas con mayor seguimiento internacional. El encuentro trasciende el terreno de juego: cada edición concentra la atención de aficionados de todo el mundo y convierte a España en el epicentro de una jornada que une espectáculo, rivalidad e interés deportivo.

Una audiencia estratosférica

Según datos difundidos por LALIGA, ELCLÁSICO alcanza habitualmente una audiencia global cercana a los 650 millones de espectadores, con distribución televisiva internacional en más de un centenar de países. Una dimensión que confirma el carácter único de un enfrentamiento que reúne a dos de los clubes con mayor comunidad de seguidores del planeta.

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En España, el interés también se refleja con fuerza en la pantalla. El último Real Madrid–FC Barcelona de Liga disputado en octubre de 2025 fue seguido por 2,31 millones de espectadores de media, con una cuota de pantalla del 22,2%. El minuto de oro superó los 2,46 millones de espectadores.

El partido de fútbol más visto del mundo es también el más popular en las apuestas

Más allá de la audiencia, ELCLÁSICO ocupa cada temporada un lugar destacado en la conversación deportiva y en el mercado de apuestas regulado. La enorme expectación previa al partido multiplica el interés por mercados como el resultado final, el número de goles, los goleadores, los córners o el desarrollo del encuentro en directo. Se calcula que este evento podría generar más de 200 millones de apuestas a nivel global y unos 25 millones de euros en España.

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Para Bet777.es, ELCLÁSICO representa la máxima expresión de la pasión por el fútbol: un partido que se sigue, se comenta y se vive durante días, tanto en España como a nivel internacional. La plataforma pone a disposición de los aficionados mayores de edad una amplia oferta de mercados deportivos para seguir la actualidad del encuentro, siempre desde un enfoque de juego responsable.

“ELCLÁSICO no es solo un partido: es una cita global que conecta a millones de aficionados a través de la emoción, la rivalidad histórica y la pasión por el fútbol. En Bet777.es queremos acompañar esa experiencia con una propuesta deportiva completa, segura y responsable”, señala Alex Stoeckl, Market Lead de 777.es

Con dos aficiones globales, figuras de primer nivel y una rivalidad que forma parte de la historia del deporte, Real Madrid–FC Barcelona vuelve a demostrar por qué sigue siendo uno de los acontecimientos futbolísticos más esperados del calendario.

Sobre Bet777.es

Bet777.es es una plataforma de apuestas deportivas online autorizada para operar en España. Ofrece una amplia variedad de competiciones y mercados deportivos para usuarios mayores de 18 años.

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