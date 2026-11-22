Álvaro Borrego 22 NOV 2026 - 11:43h.

María Saravia denuncia que un aficionado de Gol Norte le deseó la muerte a la hija de la pareja

Natan responde a los insultos racistas tras el derbi: "El negro está centrado en la Champions"

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El derbi de este sábado fue uno de los más limpios que se recuerdan sobre el césped, aunque fuera del terreno de juego sí que hubo lamentar varios capítulos desagradables, especialmente para algunos integrantes del Real Betis. Antes, durante y después del partido se produjeron los habituales improperios de aficionados hacia los jugadores del eterno rival, aunque varios de ellos sí que cruzaron el límite, como esos insultos racistas a Natan de Souza o los deseos de muerte que tuvo que sufrir Álvaro Valles por parte de algún aficionado del Sevilla FC.

Ha sido su mujer, María Saravia, la que así lo expresaba en sus redes sociales, denunciando públicamente los lamentables insultos de un sevillista a la hija de Álvaro Valles.

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"Hoy mientras mi marido calentaba antes de empezar el derbi en la portería de los Biris, un hombre (por llamarlo de alguna forma) le ha dicho a mi marido que ojalá se muera su hija esta noche. Nunca jamás he entrado al trapo, porque el fútbol a fin de cuentas siempre tiene rivalidad y a veces es hasta bonito. Pero el mal nacido, escoria, poco hombre, mala persona, indeseable, con maldad, sinvergüenza y con poca educación de tiparraco que le ha deseado eso a mi hija, porque la hija del portero es la mía, quiero decirte que lo que le desees a la hija del portero, mi hija, que te deseo yo a ti lo mismo multiplicado por 10. Que ojalá llegues a leer esto y me contestes", expresaba María Saravia en sus redes sociales.

En lo deportivo, Álvaro Valles demostró ser humano. El guardameta, que hasta ahora había sido el futbolista más seguro de su equipo en este inicio de temporada, siendo uno de los artífices de la posición de privilegio que ocupa su equipo, falló cuando menos habría querido hacerlo. En un derbi contra el eterno rival. Un error suyo costó el triunfo del Real Betis Balompié en el Sánchez-Pizjuán, justo cuando se le escapaba de las manos un disparo aparentemente manso de Kike Salas en las postrimerías de partido. Un error al que le dará vueltas durante mucho tiempo, de ahí que se le viese abatido justo después del pitido final, cuando los sevillistas cantaron "Valles selección" en tono de mofa.