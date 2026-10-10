Pepe Jiménez Sevilla, 10 OCT 2026 - 12:34h.

El ex del Betis duda que la entidad verdiblanca deje que su entrenador se marche

Manuel Pellegrini vuelve al lugar donde todo cambió en su carrera

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La llegada del parón ha levantado una inesperada (y extensa) cola de comentarios, suposiciones y rumores alrededor del futuro de Manuel Pellegrini y aunque el Betis se muestra muy tranquilo con su futuro, su nombre continúa ocupando portadas... hasta en Chile, donde Claudio Bravo, exjugador verdiblanco, ha sido tajante sobre sus opciones para llegar a la selección: "A día de hoy no".

Relacionado desde hace años con Chile, Manuel Pellegrini siempre se ha mostrado cauto, recordando que a finales de año será el momento en el que la federación de su país pueda cambiar y, aunque él no ha cerrado nunca la puerta, el optimismo en su país va bajando poco a poco.

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Mientras el Betis se muestra tranquilo respecto a su figura, en Chile se impacientan y el último en mostrarse negativo en este sentido ha sido Claudio Bravo, hombre que "a día de hoy" descarta la llegada de Pellegrini por dos grandes razones: Chile y el Betis.

"Al día de hoy no, porque no existe ni la toma de decisiones y por el presente futbolístico de él es muy complicado sacarlo. Y el Betis va a hacer todo lo posible por mantenerlo, porque te genera un nivel futbolístico increíble", dice el exguardameta chileno en una entrevista en la ESPN.

Para Claudio Bravo es imposible que el Betis deje salir a Pellegrini porque "tiene una continuidad de muchos años y ni hablar del prestigio que le genera a los jugadores que él llama y quieren venir, incluso a jugar gratis en los equipos".

A pesar de todo ello, el que fuese portero de Betis, City o Real Sociedad, entre otros, tiene claro que "es el candidato ideal sobre todo en este momento que estamos pasando a nivel futbolístico. Desde la creación de una ciudad deportiva nueva, donde sí tenga la capacidad él de poder construir algo nuevo, algo de excelencia, donde sí apostemos a reconstruir el fútbol de una manera distinta. Tiene la capacidad de poder hacerlo".