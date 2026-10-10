Pepe Jiménez Sevilla, 10 OCT 2026 - 10:02h.

Su carrera en el Real Madrid, marcada por aquella derrota en Alcorcón

A Pellegrini tampoco le gusta el 'megaparón': "Son muchas semanas y cambia la dinámica"

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Todo cambió en Alcorcón. Para bien o para mal, porque tenía que suceder (e igual sin ello no habría llegado al Betis para ser uno de los mejores de su historia), o porque alguien le tenía guardado el hecho en su camino, Manuel Pellegrini cambió por completo su carrera en el Santo Domingo de Alcorcón, un estadio al que volverá como verdiblanco... otra vez en la primera ronda de la Copa del Rey.

La cita se disputó el 27 de octubre de 2009, hace casi 17 años, pero todo aficionado al fútbol aún la recuerda. Manuel Pellegrini acudió al Santo Domingo con un Real Madrid repleto de estrellas -uno de esos equipos que marcó historia en LALIGA- y aunque tenía todo para vivir una noche plácida, acabó siendo humillado por el Alcorcón, que ganó 4-0 ante un once con jugadores como Benzema, Raúl o Guti sobre el césped.

Desde aquella noche, conocida como Alcorconazo, Manuel Pellegrini sabía que, hiciese lo que hiciese, consiguiese lo que consiguiese, su currículum estaría marcado siempre por aquella derrota. Así de cruel y duro es entrenar al Real Madrid.

Por suerte para el chileno, su gran trabajo le permitió dirigir a uno de los mejores Málaga de la historia reciente, ir al Manchester City y, después de algunas aventuras, llegar a ser parte esencial del mejor Betis que se recuerda en años, pero ahora le toca volver.

El Navalcarnero, su primer rival en Copa del Rey, anunció este pasado viernes que la cita ante el Betis se jugará en Alcorcón y los viejos fantasmas volvieron a aparecer.

Esperemos que esta vez Pellegrini, y el Betis, no tenga que lamentar jugar en Alcorcón en Copa del Rey, que la cita ante el Navalcarnero no pase a la historia y que, en unos meses, pocos recuerden lo que ocurrirá en el Santo Domingo en unas semanas.