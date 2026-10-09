Pepe Jiménez Sevilla, 09 OCT 2026 - 22:34h.

El extrenador del Betis ha hablado en varias ocasiones sobre su relación con Serra Ferrer

Sergio Canales 'evitó' la vuelta de Quique Setién al Betis: "Muy cerca"

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Serra Ferrer y Quique Setién -al lector le dejamos el debate sobre la importancia de cada uno de ellos- fueron dos de las personas más importantes en la reconstrucción del Betis que sirvió, en parte, para que ahora la entidad dispute la Champions League, pero la relación entre ambos no fue, ni mucho menos, lo brillante que se esperaba. Tal eran las diferencias que el exentrenador bético aún no lo olvida: "Encontronazos por cuestiones importantes".

En su última entrevista en Quien marca gana, Quique Setién ha repasado multitud de puntos de su carrera y, entre ellos, se ha detenido en el que pasó en el Betis, club en el que disfrutó muchísimo... pero en el que también tuvo serias diferencias.

"Allí tuve algún encontronazo en cuestiones importantes con el director deportivo. Tenía cierta experiencia para saber qué tipo de jugador se acomoda a mi manera, porque una vez que sabes que no tenías que adaptarte, porque en Las Palmas lo acepté todo, pero cuando puedes mejorar, lo propones. Llegué de inicio al Betis, tuvimos tiempo para confeccionar y elegir jugadores. Ahí también hubo muchas diferencias entre el director deportivo y yo", recuerda sin querer entrar en demasiados detalles.

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A pesar de ello, Setién reconoce que se hizo una "buena plantilla", pero "no la de ahora, que es excelente". "Había muchos jugadores que estaban bien. No los que tienen ahora, porque ahora es una plantilla extraordinaria, pero fue el comienzo".

En este sentido, recuerda que trajeron a Sergio Canales, recuerda la experiencia que aportó Andrés Guardado y el "enorme" compromiso que mostró Joaquín Sánchez. "De estar con muchas dificultades, entramos en Europa y ganamos 5-3 en el Sánchez-Pizjuán. Fue un espectáculo. Recuerdo cuando volvimos a la una había 7.000 béticos esperándonos".

"Conseguimos ganar en Milán, el 3-4 ante el Barça fue memorable, de los más importantes, no por ganar allí, sino por ganarle a un equipo que yo he aprendido de él cómo jugar. Trasladarlo allí, ante una plantilla de la leche, en el min 2 hacen una jugada que nos superan la presión y se queda Messi la echa fuera. No entró y después entraron los nuestros. Fue memorable", continúa recordando en la citada charla.