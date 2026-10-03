Basilio García Sevilla, 03 OCT 2026 - 13:26h.

La selección chilena vuelve a perder y el fútbol del país se encuentra en un momento de cambios

La cláusula de salida a Chile que tendrá Pellegrini en su renovación con el Betis

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En cada parón por los compromisos internacionales, el nombre de Manuel Pellegrini vuelve a colarse en la primera plana de la actualidad en Chile, y si encima ‘la Roja’ cae derrotada, pues más aún. El combinado chileno ha perdido sus dos amistosos de esta larguísima ventana ante Canadá (1-0) y Estados Unidos (4-2) en la gira norteamericana que cerrará la próxima semana ante México en California.

Nicolás Córdova sigue siendo el seleccionador interino, lo será también en el parón de noviembre pese a los malos resultados, y todo depende de la situación que está atravesando el fútbol chileno. En noviembre se producirá la separación entre el ente federativo y la ANFP, cambiando el status quo del fútbol chileno. El segundo de los organismos celebra elecciones, pero será la federación la que quede como encargada de gestionar las selecciones nacionales, y su proceso comenzará una vez acabe el de la primera organización.

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Total, un galimatías en el fútbol chileno en el que aparece de manera recurrente el nombre de Manuel Pellegrini como salvador. Lógico por otra parte, ya que la selección pasó de dominar América y acudir a los mundiales con muchas opciones, a quedar totalmente relegada del panorama futbolístico internacional.

En Chile insisten con Pellegrini

Así, desde el país andino se atreven a señalar que el entrenador del Betis “nunca estuvo tan cerca de la Roja”, como afirma El Deportivo en una publicación reciente. El citado medio refiere a la cláusula que introdujo Manuel Pellegrini en su último contrato y que fue desvelada por ElDesmarque, a través de la cual podría marcharse de forma gratuita para dirigir a la selección chilena. En el caso remoto de que se fuera a otro club, la cláusula asciende a ocho millones de dólares, según reportan.

En todo caso, parece claro que no se va a tener que hacer uso de esa particularidad del contrato, ya que Pellegrini siempre ha defendido y puesto en práctica la máxima de acabar sus contratos. De momento, su vinculación con el Betis acaba en junio de 2027, y aunque ha expresado en varias ocasiones que le gustaría dirigir a Chile en un Mundial, aunque ya hay voces en el entorno verdiblanco que solicitan una nueva renovación.

No obstante, los próximos movimientos en el fútbol chileno podrían despejar la ecuación, cuando además deba comenzar un nuevo ciclo mundialista que no será nada fácil para Chile al contar con Argentina, Uruguay y Paraguay clasificadas directamente por acoger los partidos inaugurales. Se jugará tres plazas y media con Brasil, Ecuador, Colombia, Venezuela, Perú y Bolivia.

“Manuel Pellegrini sigue muy entusiasmado con la idea de dirigir a Chile. Sabe que es una deuda pendiente con su país. Es un profesional que cumple siempre sus contratos a cabalidad, pero se puede marchar en cualquier momento si su equipo nacional lo precisa. Eso lo saben en el Betis”, expresa una fuente cercana a Pellegrini según ha citado El Deportivo. Sin embargo, y por mucho que afirmen en el país sudamericano, parece muy improbable que se vaya antes de acabar la temporada.