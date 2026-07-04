Joaquín Anduro 04 JUL 2026 - 01:13h.

Las tormentas eléctricas llevan a la FIFA a adelantar el partido

La locura con México por hacer historia y estar en octavos del Mundial: "Vamos a ganarlo"

Compartir







Uno de los grandes duelos de octavos de final del Mundial 2026 lo disputarán México e Inglaterra en el Estadio Azteca el próximo domingo con un horario que la FIFA podría modificar ante la amenaza de posibles tormentas eléctricas. La organización del torneo ha valorado adelantar el encuentro varias horas y esto ha provocado un tremendo cabreo del seleccionador local, Javier Aguirre, que haciendo gala de su sinceridad habitual ha declarado que le sienta "como una patada en el estómago".

"Estoy muy molesto. Me cae como una patada en el estómago porque ahora hay que cambiar todo: todo el plan y el trabajo porque te estás tragando seis horas que tienes programadas. No me gusta nada, aunque evidentemente acataremos lo que diga la FIFA, pero no nos gusta, ni a mí, ni a mis jugadores", declaró el Vasco en Radio Fórmula.

El México-Inglaterra estaba programado para las 18.00h. en Ciudad de México (02.00h. en España) y podría adelantarse a las 12.00h. locales (20.00h. españolas), llevando a que, tal y como se apunta desde Brasil, el choque de la Canarinha ante Noruega también pueda retrasarse una hora para arrancar a las 23.00h. españolas y así no coincidir. Una decisión que ha traído polémica con la sombra de una posible presión por parte de las televisiones inglesas al pasar a tener un horario más 'europeo' más allá de que a esa hora no haya riesgo de borrascas sobre Ciudad de México.

El cambio de plan de México para el partido ante Inglaterra

De ahí el cabreo de Javier Aguirre, con un cambio de seis horas a dos días de disputarse el México-Inglaterra que modifica todo el planning del Tri: "Me lo informaron aquí y no estoy de acuerdo. No me piden mi opinión y, ni modo, a tragar, ajo y agua. La comida, la siesta, la fisioterapia... todo. Parece una tontería pero no lo es. Hoy están trabajando 60 personas para que 26 jugadores salgan el domingo a ganar el partido, no es cosa menor. Entiendo razones y argumentos, pero a mí nadie me consultó y estoy bastante molesto".

"Te mueven todo. A mí, especialmente, no me gusta la idea. A las 18:00 horas estaba perfecto, ahí hemos rendido muy bien, era un horario que a mí me encantaba. Luchamos mucho para tener esta conexión con la gente. A las 12:00 horas no es un horario común, no me gusta", finalizó el seleccionador mexicano.