Pepe Jiménez Sevilla, 29 SEP 2026 - 15:12h.

"La confianza en él es grandiosa"

Cucho Hernández, autocrítico con sus errores: "Tuvieron que ser gol"

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El debate alrededor de Manuel Pellegrini parece cosa del pasado. El excelente inicio del Betis esta temporada parece haber borrado todas las dudas alrededor del entrenador chileno y si aún hubiese alguien con incertidumbre, el último en apoyarle públicamente ha sido uno de sus jugadores claves como es el Cucho Hernández.

El delantero verdiblanco ha atendido este martes a los micrófonos de Canal Sur y, durante su entrevista, ha querido dejar claro que "la confianza en Manuel Pellegrini es grandiosa", a la vez que añadía que "es muy complicado que un jugador no se entienda con él".

"Así es el Real Betis de Manuel Pellegrini, todos sabemos lo que hacer con libertad", sumaba posteriormente el atacante del Betis en referencia al que ha sido, sin lugar a dudas, uno de los entrenadores más importantes de su carrera.

En referencia a su situación personal tras la llegada de Parrott, gran apuesta del Betis en verano, el Cucho Hernández dijo que no se siente "titular ni suplente", que en el club bético "no hay un once titular ni uno suplente", algo que "beneficia al equipo, siempre hay ocho jugadorazos en el banquillo".

"No hay rivalidad, hay competencia; Parrott es un gran delantero, un gran jugador, eso es lo que necesita siempre el Betis", insistía antes de señalar a Isco Alarcón, como es habitual cada vez que habla un jugador de la entidad bética, como "el mejor con el que he jugado". "Muchas veces me pregunto cómo es posible que haga lo que consigue hacer, hasta con la lesión tan complicada que ha pasado, es admirable", sentenciaba.