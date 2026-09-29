Basilio García Sevilla, 29 SEP 2026 - 13:45h.

"No somos tan enrevesados a la hora de sacar el balón", dice el portero rinconero

Álvaro Valles se pone en la piel de De la Fuente: "La mala suerte que tenemos los porteros"

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El Real Betis Balompié se ha puesto en las manos de Álvaro Valles en este inicio de temporada, y el portero de La Rinconada está respondiendo. Su inicio es excepcional, hasta el punto de que ha entrado en las quinielas para que Luis de la Fuente le convoque con la selección española, aunque la llamada tendrá que esperar.

La forma de jugar de los porteros de la selección española tiene denominación de origen en La Masía, y uno de los que intenta llevarlo a cabo en cada uno de los equipos en los que juega es Xavier García Pimienta. El extécnico del Sevilla FC coincidió con Álvaro Valles en la UD Las Palmas, y el portero ha explicado que la forma de trabajar la salida de balón de Manuel Pellegrini le gusta mucho más, lo que no quita que esté atento para evitar ocasiones de los rivales jugando a campo abierto. “Con Pimienta era mucho más difícil porque exigía mucho más el juego con los pies, porque tenía unas características más determinadas. Con el míster, el equipo ahora tiene una gran salida de balón, pero no somos tan enrevesados a la hora de sacar el balón”, ha expresado en una entrevista en COPE Sevilla.

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Además, recordó el rinconero la temporada tan difícil que vivió en Las Palmas de Gran Canaria cuando decidió no renovar para fichar por el Betis. “Al principio, sobre todo, en la primera vuelta que estuve en Las Palmas, con el paso de los meses se me hacía más duro entrenar día a día y saber que no podías competir y no tenías ningún tipo de opción. Cuando en febrero se cerró mi contrato allí y me vengo para Sevilla todo fue más sencillo, estaba en casa, con mi familia, y aunque estuviera entrenando solo fue más fácil”, ha rememorado.

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El momento que vive. “Muy contento, cuando las cosas salen bien y ves la recompensa trabajas más duro para seguir mejorando. Aunque las cosas estén bien siempre se puede mejorar y llegar a esa excelencia”.

Los lanzamientos desde los once metros. “Con un penalti no tiemblan las piernas, el que tira tiene todas las de ganar, tú intentas desestabilizarle un poco, desconcentrarle, pero el atacante tiene todas las de ganar”.

Modelo a seguir. “El referente principal es Courtois, es un portero muy completo y va a costar muchos años ver a un portero igual. Antiguamente hemos vivido muy buenos porteros como Iker Casillas, Buffon… Sobre todo, Iker es referente para muchos porteros españoles, pero el fútbol ha cambiado mucho y ahora se busca un portero mucho más completo en todos los ámbitos”.

Rotaciones en la portería. “No solo el portero, todo jugador que tiene una continuidad es más fácil alcanzar esa confianza y seguridad. El jugador lo que quiere es jugar, encontrar minutos y si en un momento de la temporada está muy bien y sigue jugando día tras día la confianza sigue en aumento. Una cosa va ligada con la otra”.