Fran Fuentes 16 OCT 2026 - 15:51h.

Momentos de tensión han tenido lugar y el técnico alemán ha tenido que aclarar que no responderá más sobre cuestiones externas

Valencia CF-Athletic Club: Aguirre busca calambres y Terzic simplemente poder jugar

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La rueda de prensa de Edin Terzic ha tenido varios momentos de tensión tras las preguntas sobre las declaraciones de Felix Tainta, representante de Nico Williams, sobre su casi salida rumbo al FC Barcelona hace dos temporadas. El entrenador del Athletic Club se ha molestado por las tres preguntas que le han hecho sobre el tema, y también por una sobre la presencia de Christian Imga o no en la convocatoria frente al Valencia CF. Estas han sido las respuestas más tensas durante la comparecencia del técnico alemán.

Las declaraciones de Félix Tainta sobre la salida de Nico Williams: “Con todo el respeto, si empiezo a comentar todo lo que se comenta o toda la gente que habla nosotros o nuestros jugadores, creo que las ruedas de prensa durarían dos horas, no tendrían inicio ni fin. Entiendo la pregunta, pero solo puedo valorar lo que he vivido desde que estoy aquí. No quiero hablar de lo que ocurrió antes de mi llegada. Como entrenador, estoy muy contento de que Nico Williams forme parte de mi equipo desde el primer día. En el vestuario todos estamos encantados de tenerlo con nosotros. Desde que hablamos por teléfono por primera vez y después lo conocí personalmente, cuando regresó tras el Mundial, tengo la sensación de que está muy feliz aquí, con sus compañeros, en esta ciudad y en este club. Creo que con su renovación dejó claro dónde quiere estar. Sabemos cuánto queremos a Nico y cuánto nos quiere él a nosotros. Eso es lo único de lo que hablamos realmente. Sinceramente, no me importa lo que otros digan sobre nosotros o sobre él”.

¿Le molesta el ruido alrededor?: “Me preguntas si creo que hay mucho ruido a su alrededor. Eso significa que no puedo hablar, porque cualquier cosa que diga hará que aumente todavía más. Queremos centrarnos plenamente en el fútbol. Lo único que puedo añadir es que disfruto cada día con Nico y estoy bastante convencido de que nos quedan muchos, muchos años juntos para seguir disfrutando”.

Las declaraciones van en contra de su supuesta satisfacción en el Athletic: “Esta es la tercera pregunta sobre el tema, y ya dije en la primera que no quiero hablar de personas externas. Así que, por favor, centrémonos en lo que está en nuestras manos, en esta sala y quizá en este edificio. El representante más importante de Nico Williams que conozco es su hermano, y creo que todos nosotros tenemos una relación muy buena”.

Christian Imga: “Si empiezo a hablar de esto y a mencionar demasiados nombres, siento que no sería profesional. Entiendo perfectamente vuestro interés, pero ¿qué cambia si hoy o mañana sabemos si Christian Imga estará en la convocatoria? Para nosotros, nada; quizá solo sea un titular más. Cada jugador que viaja con nosotros sabe que lo hace, y mañana, cuando nos veáis en el aeropuerto, podréis comprobar quién sube al avión y quién no. No hago excepciones con Christian Imga, Nico Williams, Oihan Sancet ni con ningún otro jugador. No hablamos de estas cuestiones el día antes del partido. Lo siento”.