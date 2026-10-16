Pablo Sánchez 16 OCT 2026 - 06:30h.

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Nico Williams vuelve a ser el centro de las miradas del Athletic. Aun merodea en el recuerdo aquella época en la que el Barcelona trató de fichar al atacante rojiblanco, quien finalmente tomó la decisión de renovar y de seguir en el club de su vida. Esta opción ha vuelto a ser objeto de debate tras las últimas declaraciones de su representante Félix Tainta.

En un podcast, Tainta confesó el motivo que provocó que Nico no terminara fichando por el Barcelona. En El Chiringuito han analizado sus palabras y Nico González, habitual colaborador, ha dado su opinión sobre el futuro del menor de los hermanos Williams, a quien ve pronto fuera de San Mamés.

"Es una sensación mía de que puede que sea.. no voy a decir la útima temporada de Nico con el Athletic, pero sí de las últimas. Tainta no lo desliza durante el podcast, pero me da la sensación de que le haría dar un paso fuera del Athletic. El Athletic está en un momento en el que si llega una buena oferta por Nico le vende", comentó.

Las palabras de Félix Tainta

El representante de Nico explicó en Los Fulanos el motivo que llevó al jugador a cambiar de opinión. "A partir de ahí decidimos que si no había ciertas garantías no podíamos arriesgarnos a que Nico fuese allí para no jugar. Y ya no habiendo un Mundial, sino porque es un profesional que tiene que ejercer su profesión. Si tú tienes un problema, a mí eso no me tiene que afectar".

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