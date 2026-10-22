Cumbre en Paterna por Harvey Elliot: Todos quieren a Little Diamond

David Torres Valencia, 22 OCT 2026 - 17:24h.

En Liverpool le tienen fe a la aventura española de Harvey Elliott: "Eso no significa que no sea un gran jugador"

Su cesión es para que juegue, sino es una operación ruinosa para todas las partes

Compartir







El Liverpool ha visitado hoy Paterna para analizar y conocer la situación de Harvey Elliott, una de las grandes apuestas del Valencia CF para esta temporada y un futbolista del que todavía se espera mucho más. Representantes del conjunto inglés, con Kiko Espinar, responsable de scouting del Liverpool en España y Portugal, al frente, se han reunido con Braulio Vázquez para abordar el momento del centrocampista y trasladarle un mensaje compartido: Todos quieren ver de nuevo a Little Diamond, que es como se le conocía cuando saltó a la fama de joven en el club Red. Ha llegado el momento de dar un paso adelante y el futbolista lo sabe. Por eso, aprovechando que la relación entre ambos clubs es excelente, hoy ha habido visita en Paterna. En Liverpool tienen fe en Harvey y en Valencia también

PUEDE INTERESARTE Braulio Vázquez ficha a Pachu Martínez para el Valencia CF a la espera de Catoira

Dos reuniones en una

La conversación, avanzada por La Grada, no se ha limitado a los despachos. Primero se han visto el emisario del Liverpool y Braulio Vázquez; pero después los ingleses se han sentado también con el propio jugador para interesarse por él, para sabe cómo afronta en esta nueva etapa. Todos han convenido en un mismo mensaje: necesita aumentar su intensidad, crecer futbolísticamente y mantener la buena predisposición que ha demostrado hasta la fecha pero dando un paso más. Elliott ha recibido las indicaciones con una actitud muy positiva y está dispuesto a responder.

Harvey Elliott necesita dar un paso adelante para que sea una cesión aprovechable para todos

La situación tiene una explicación deportiva y económica. El Valencia CF necesita que el futbolista tenga protagonismo y justifique una ficha elevada, mientras que el Liverpool quiere rentabilizar la cesión de un jugador por el que realizó una inversión importante y el futbolista a su edad lo que necesita es tener minutos y seguir creciendo. Es una cesión simple, en junio acaba y, todo el fruto que no se saque, ya será tarde. Por eos, ninguno de los dos clubes y el propio jugador contemplan con satisfacción que su etapa en Mestalla transcurra sin minutos ni continuidad.

PUEDE INTERESARTE Sadiq da el primer paso, pero el Valencia ya tiene una fecha marcada para su regreso

Su adaptación tampoco fue sencilla. Con Carlos Corberán, Elliott acusó al principio la falta de ritmo y de forma física, circunstancia que dificultó su entrada en el equipo. Desde entonces, el inglés ha trabajado para mejorar su condición, pero todavía no ha conseguido consolidarse como una pieza importante. Con Javier Aguirre, por ahora, su participación se ha limitado a los tramos finales de los encuentros. El técnico mexicano hoy no se ha reunido con él, pero espera que el futbolista dé un salto de rendimiento y aproveche las oportunidades que tenga.

PUEDE INTERESARTE Locura por las entradas de Copa: Tavernes y la Copa obligan al Valencia CF a abrir más zonas de Mestalla

Fe ciega en Elliott

En el Valencia CF existe fe ciega en las posibilidades de Elliott. Su talento y su margen de mejora justifican la apuesta, pero la cesión está diseñada para que juegue y tenga continuidad. Si no consigue dar ese salto, la operación será ruinosa deportivamente para el Valencia y supondrá un problema para el Liverpool, que necesita que uno de sus activos crezca y recupere protagonismo. El mensaje ya está encima de la mesa. Ahora, la respuesta depende de Harvey Elliott cuando Aguirre lo saque.