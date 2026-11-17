Juan Pérez 17 NOV 2026 - 10:00h.

El deseo más deseado por Luciano Spalleti

Desvelan el precio de Zubimendi y toda la verdad de su posible fichaje por el Atlético de Madrid

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La Juventus de Turín abre la ventana invernal antes de tiempo en busca de Sorloth, una historia con contactos previos en el pasado verano que no avanzó lo suficiente a pesar del interés de los italianos. La búsqueda del conjunto bianconero por reforzar la delantera y el deseo de conseguir al delantero noruego puede ser la llave de un cambio de rumbo en el equipo de Simeone, pero con una línea roja fundamental para la negociación.

La corriente de información que llega desde Italia en los últimos meses coincide en colocar a Sorloth como uno de los primeros nombres más relevantes para mover el árbol en el ataque de la Juve. El único problema está en el desgaste económico del mercado y en las dudas con la edad del jugador, de ahí la petición de Marcos Ottoloni, el flamante director deportivo que llegó al conjunto transalpino a principios de 2026.

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Según Tuttosport, la intención de la Juve es apretar por el jugador con una exigencia principal, conseguir una cesión con opción de compra para así encarar la operación. Desde Italia afirman que Spalleti habló con el jugador en verano, le prometió más minutos de los que tiene ahora en el Atlético, pero la realidad es que no apretaron lo suficiente para llegar a buen puerto hace unos meses.

Aún así la información habla de que tanto Giovanni Carnevali (CEO y director general) como Frederic Massara (director de fútbol), no van a acceder a negociar con el Atlético de Madrid si la operación sale de ese margen. Los bianconeri suman nueve temporadas en números rojos, y vienen de perder nada más y nada menos que 63 millones en el ejercicio pasado, lo que acumula más de mil millones de euros de deuda según Calcio e Finanza. Y de ahí las limitaciones para moverse en el terreno de los fichajes.

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Ese compromiso permite solo hacer malabares ahora para firmar una cesión que sí tenga la obligación de acometer el fichaje en el próximo mes de junio en Continassa. La gran pregunta es si al Atlético de Madrid le vale un movimiento como este con la exigencia de una temporada tan importante como esta, no solo por la situación del Cholo Simeone, sino por el escaparate de tener una final de la Champions en casa. Dejar salir activos renunciando ahora a una cantidad millonaria puede pesar, sobre todo por las dudas que están dejando esta temporada Julián Álvarez y Jonathan David, con muchos destellos en ambos casos pero poca continuidad. Un efecto dominó a la espera de más acercamientos en las próximas semanas.