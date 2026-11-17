El club blanco celebra la decisión del Supremo respecto a CVC

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Nuevo capítulo en la guerra entre el Real Madrid y LaLiga. El club blanco ha publicado este martes un comunicado oficial en el que comunica y celebra que el Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de casación interpuesto por LaLiga contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que confirmó la nulidad del acuerdo adoptado por la Asamblea General de LaLiga para aprobar la operación con el fondo de inversión CVC.

De esta manera, el Tribunal Supremo declara firme la sentencia que estimó la demanda presentada por el Real Madrid y el Athletic Club, "y condena a LaLiga al pago de las costas del recurso", según detalla la entidad madrileña.

El histórico acuerdo entre LaLiga y CVC tuvo desde el primer momento el rechazo de tres clubes: Real Madrid, Barcelona y Athletic Club. El convenio suponía una inyección de unos 2.000 millones de euros para los clubes profesionales del fútbol español a cambio del valor del 9% de los derechos audiovisuales generados durante 50 años. El fin de esta inyección era sanear las finanzas, reformar los estadios y poner en marcha planes de innovación.

Qué ha pasado con el Real Madrid y LaLiga por CVC

En marzo de 2026, la Audiencia Provincial de Madrid ratificó la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 47 de Madrid, que declaró nula la Asamblea celebrada por LaLiga el 12 de agosto de 2021 donde se aprobó el acuerdo por cambios sustanciales en el orden del día previamente aprobado. Entonces, LaLiga anunció que recurriría esa decisión ante el Tribunal Supremo.

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Ya en ese momento, LaLiga aclaró que este proceso versa sobre la legitimidad de la Asamblea, no sobre el acuerdo en sí con CVC. En ese procedimiento posterior, la Audiencia Provincial de Madrid desestimó el recurso de apelación de Real Madrid y Athletic Club, confirmando la sentencia que ya dictó en febrero de 2024 un tribunal de primera instancia de Madrid, que daba la razón a LaLiga, y "avala la validez de los acuerdos impugnados", según señaló la patronal de los clubes de fútbol en un comunicado. Entonces, el Real Madrid anunció que presentaría otro recurso de casación ante el Supremo.

El comunicado oficial del Real Madrid, completo

"El Real Madrid C. F. comunica que el Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de casación interpuesto por LaLiga contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, que confirmó la nulidad del acuerdo adoptado por la Asamblea General de LaLiga el 12 de agosto de 2021 para aprobar la operación con el fondo de inversión CVC.

Con esta resolución, el Tribunal Supremo declara firme la sentencia que estimó la demanda presentada por el Real Madrid y el Athletic Club, y condena a LaLiga al pago de las costas del recurso.

El Tribunal Supremo confirma así la firmeza de la declaración judicial de nulidad de un acuerdo de extraordinaria trascendencia económica, adoptado sin que los clubes dispusieran de información suficiente para conocer y valorar el alcance, el impacto y las consecuencias de las modificaciones introducidas en la operación.

Resulta especialmente significativo que el propio Tribunal Supremo señale que LaLiga, en su recurso, pretendía sustituir el criterio de la Audiencia Provincial por el suyo propio e interesado.

El Real Madrid considera que esta resolución constituye un nuevo y contundente respaldo judicial a su defensa de los derechos de los clubes frente a actuaciones de LaLiga, que vulneran las garantías que deben regir el funcionamiento de sus órganos de gobierno.

El Real Madrid continuará defendiendo los derechos e intereses de los clubes y el respeto a la legalidad, la transparencia y el buen gobierno del fútbol español".