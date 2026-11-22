Joaquín Anduro 22 NOV 2026 - 22:56h.

Así jugaron los hombres de Diego Pablo Simeone

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El Atlético de Madrid se llevó un plácido triunfo por 0-3 ante el Getafe en el Coliseum en un choque que los de Diego Pablo Simeone ya resolvieron en la primera mitad. Con dos asistencias de Julián Álvarez, primero Álex Baena en un trallazo desde la frontal y después Johnny Cardoso aprovechando un fallo de David Soria encarrilaron el choque para el conjunto rojiblanco gestionando minutos de cara a la Champions con la guinda del tanto de Álex Grimaldo de penalti.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto colchonero en la jornada 13 de LALIGA EA Sports.

Jan Oblak [6]: No sufrió el esloveno en ningún momento del partido y en pocas ocasiones tuvo que intervenir para llevarse una nueva portería a cero del Coliseum, algo que suele repetir.

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Marcos Llorente [7]: En su línea en labores defensivas impidiendo que el Getafe llegara a crear peligro con su costado y dándole más protagonismo a Giuliano por banda, ayudando a crear más por dentro en las jugadas de ataque.

Robin Le Normand [7]: El internacional español necesitaba un partido así para volver a coger confianza tras los últimos errores que había protagonizado. No sufrió a la hora de cerrar la defensa.

Dávid Hancko [8]: Solvente y sólido el central eslovaco, manteniendo la raya junto a Le Normand impidiendo que los delanteros del Getafe pudieran conectar con la pelota en el área o en sus cercanías.

Álex Grimaldo [9]: Una y otra vez insistió el lateral como un carrilero desde la banda zurda sin tener que mirar hacia atrás y centrado en generar ocasiones en ataque como la jugada del 0-1 de Álex Baena. Culminó su partido con el penalti que ponía el 0-3 en el marcador.

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Johnny Cardoso [8]: Gran primera parte del estadounidense anulando el juego del Getafe en la medular y ampliando la ventaja del Atlético de Madrid al aprovechar el fallo de Soria para empujar la pelota al fondo de la red.

Koke Resurrección [8]: En su línea. El capitán volvió a dar una lección de fútbol moviendo el balón siempre en busca de la mejor opción, ya fuera en corto o en largo, e incrustándose entre los centrales a la hora de sacarlo desde atrás.

Pablo Barrios [7]: Ya fuera con más libertad por delante de Koke y Cardoso o al lado del capitán en la segunda parte, el madrileño cuajó una actuación muy completa ayudando a cerrar la medular en defensa y jugando la pelota siempre con criterio arriba.

Giuliano Simeone [7]: Siempre incisivo desde la banda derecha sin dejar de mostrar la intensidad a la que nos tiene acostumbrados ya fuera aún con el partido apretado o con el 0-2 que allanó el camino colchonero.

Álex Baena [9]: Adelantó al Atlético de Madrid con un trallazo desde la frontal del área que ya es habitual en esta temporada. Cada vez que la tocó cerca del área azulona provocó peligro en la meta de David Soria.

Julián Álvarez [8]: Tras las dos ocasiones que perdonó ante el Barça y los tres goles que anotó con Argentina en el parón, la Araña dio un golpe sobre la mesa con las dos asistencias a Álex Baena y Johnny Cardoso para encarrilar el triunfo colchonero. Siempre certero para mover a sus compañeros con las descargas pese a que esto le reste presencia en el área.

Sustituciones de Diego Pablo Simeone en el Getafe-Atlético de Madrid

Kang In Lee [7]: El surcoreano salió tras el descanso con 0-2 ya en el marcador y miró una y otra vez a portería rival con disparos o con centros a sus compañeros.

Rodrigo Mendoza [6]: Sumó minutos de calidad el murciano entendiéndose muy bien con Koke en el doble pivote del Atlético de Madrid para evitar sustos de última hora.

Alexander Sorloth [5]: Buscó sin premio el gol con el que romper la racha negativa que mantiene desde el tramo final de la pasada temporada desperdiciando varias ocasiones aunque provocó el penalti del 0-3.