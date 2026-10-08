Basilio García Sevilla, 08 OCT 2026 - 20:07h.

Lucien Agoumé recuerda que su nuevo compañero le llamó por teléfono justo tras cerrarse el fichaje

La intrahistoria, minuto a minuto, del fichaje relámpago de Youssouf Fofana por el Sevilla FC

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El Sevilla FC rompió el mercado sobre la campana cuando anunció, al borde de la medianoche, el fichaje de Youssouf Fofana. Después de que se rompiera su pase al Olympique de Lyon, José Ignacio Navarro se movió rapidísimo para cerrar una cesión en condiciones muy ventajosas, y uno de los primeros en enterarse del bombazo fue Lucien Agoumé.

El centrocampista nacido en Yaundé ya conocía a Fofana, a pesar de que se llevan tres años y no han coincidido ni con la selección francesa, ni cuando los dos han militado en los dos clubes de Milán. Tanto es así, que un centrocampista llamó por teléfono al otro para avisarle del fichaje apenas unos minutos después de que se hubiera concretado. “Sorprendió a todos. Cuando firmó, creo que era a las 12 de la noche, me llamó cinco minutos después. Todavía no me había enterado de su fichaje y me llamó a las 0.05 por ahí de la noche para decírmelo. Yo no me lo creía. Muy sorprendido, pero al final muy contento, muy contento que esté aquí con nosotros y nos va a ayudar mucho este año”, recordaba Agoumé en Radio Marca.

De momento, está claro que Fofana y Agoumé se complementan a la perfección sobre el césped. Desde la llegada como cedido del milanista, el ex del Inter está mostrando su mejor versión desde que está en el Sevilla. El que más cerca juega de él es, prácticamente, el que mejor le ve. “Lo veo muy bien, lo vemos muy bien en el campo, en los pocos partidos que lleva. Creo que ha mostrado su calidad y lo que nos puede aportar este año y también su experiencia, porque creo que lleva bastantes internacionalidades con Francia, cosa que no es fácil”.

“Yo ya estaba aquí en Sevilla cuando fichó por el Milan. Ha jugado en equipos importantes como el Milan, el Mónaco antes y creo que está aportando mucho. Jugar con jugadores así te facilita las cosas en el campo”, añadía.

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Agoumé y la selección

A este nivel, Agoumé podría ser una de las opciones de Zinedine Zidane en la nueva etapa de una selección francesa que se ha quedado en semifinales en los tres últimos grandes torneos -Eurocopa, Nations League y Mundial-, apeado en las tres ocasiones por la selección española. Pero no es algo que preocupe demasiado a Agoumé. “Es un sueño de todos los niños que empiezan a jugar al fútbol, algún día jugar con la selección mayor de su país, pero yo no me focalizo mucho en eso, creo que lo único que tengo que hacer es hacer mi trabajo aquí en Sevilla y si tiene que pasar, pasará. Si no, no pasa nada tampoco. Para mí lo más importante es hacer lo que tengo que hacer, hacer la cosa bien aquí y después a ver. Francia es un equipo muy potente con jugadores importantes, entonces a ver lo que pasa”, concretaba.