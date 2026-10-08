Basilio García Sevilla, 08 OCT 2026 - 16:46h.

"No ha sido una decisión tan complicada", explica con naturalidad el sevillista

Ofert(ón) por Lucién Agoumé

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Entre los cientos de profesionales de máximo élite del fútbol, hay para todos los tipos, y Lucien Agoumé encarna el del futbolista que disfruta del lugar en el que está y que pone por delante el balón de las aspiraciones económicas. No son muchos los que son capaces de rechazar los petrodólares árabes, pero el centrocampista del Sevilla FC decidió el pasado verano que prefería seguir en un histórico que marcharse a un fútbol emergente con la única motivación del dinero.

La oferta era mareante para este Sevilla tan necesitado, rozando los 30 millones de euros, y el jugador multiplicaría su sueldo. Este jueves, el galo ha pasado por Radio Marca y ha explicado que no tuvo demasiadas dudas a la hora de tomar su decisión y explica por qué. “No ha sido una decisión tan complicada. Sí, mucho dinero, pero al final cada uno elige la cosa por la cual juega el fútbol. Para mí personalmente, yo hablo de mi caso, no ha sido una decisión tan complicada”.

“Son cosas del mercado, cada año hay posibilidades, ofertas y eso, pero mi idea era seguir aquí y estoy muy contento de la decisión que tomé y a seguir juntos con el Sevilla”, añadía un Agoumé que ha demostrado en el inicio de la temporada que tomó la decisión correcta. Hasta ahora, ha jugado todos los minutos de LALIGA EA SPORTS y está siendo de los mejores del equipo, encontrándose probablemente en su mejor momento desde que fichara por el Sevilla en enero de 2024, primero en calidad de cedido y después haciéndose el equipo nervionense con su pase en propiedad en dos tramos, alcanzando el 90% de sus derechos en el verano del año pasado.

El interés de la Premier League en Agoumé

Con todo, nadie puede asegurar que Agoumé siga en el Sevilla si sigue en esa progresión en su rendimiento, y ya acechan clubes de la Premier League que le tienen anotado en sus agendas. A nivel futbolístico, un nivel diametralmente opuesto al que le ofrecían en Arabia Saudí.

Sin embargo, el jugador nacido en Yaundé no se siente ni mucho menos presionado. “Esas cosas a mí no me cambian nada, creo que toda mi vida he jugado con intereses de varias partes, pero al final yo nunca he puesto mucha atención en esas cosas. Todo lo que me interesa es jugar mi fútbol y disfrutar aquí con los compañeros y ya está”. Agoumé acaba su contrato con el Sevilla en 2028 y en estos momentos es el jugador más valorado de la plantilla según Transfermarkt, con una cotización de 18 millones de euros. Seguramente, el mercado volverá a llamar a su puerta más adelante, pero es un hombre con las ideas claras.