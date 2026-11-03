Basilio García Sevilla, 03 NOV 2026 - 11:53h.

Kike Salas e Isaac Romero hicieron trabajo específico en el gimnasio al margen del grupo

España y el mundo del fútbol llora la muerte de Jesús de Miguel: "No hay consuelo"

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El Sevilla FC ya mira de cara al partido del viernes ante el Deportivo Alavés, con el que quiere acabar este tramo de competición con una sonrisa tras la dolorosa derrota del domingo en Getafe. Tras la sesión de recuperación del lunes, el equipo ha vuelto al trabajo en una jornada que ha quedado marcada por el fallecimiento de Jesús de Miguel, el delantero del CD Tenerife que no ha podido superar el tremendo impacto de Jesús Owono en un lance del partido que disputó el lunes ante el Andorra.

El equipo ha comenzado el entrenamiento con un minuto de silencio en homenaje al futbolista fallecido apenas horas antes, al que se han sumado el presidente José María del Nido Carrasco y el director deportivo José Ignacio Navarro, el segundo en menos de una semana después del celebrado por el accidente de tren de Urda. En el Sevilla son especialmente sensibles con situaciones como esta tras haber vivido en carne propia los fallecimientos de Pedro Berruezo y Antonio Puerta y los gestos de Luis García Plaza mientras hablaba con el presidente, negando con la cabeza, resoplando y echándose las manos a la cara, lo decían todo.

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Cabe recordar que el hoy técnico sevillista coincidió con Jesús Owono en el Deportivo Alavés, llegando a disputar hasta 13 partidos bajo sus órdenes cuando era canterano del club babazorro, del que dio el salto al Andorra en el verano de 2025 en calidad de cedido para, un año después, marcharse traspasado.

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En lo meramente deportivo, Luis García Plaza ha comenzado la preparación para el partido ante el Alavés con importantes ausencias. A las ya sabidas de Marcao y Miguel Sierra -al que se le ha podido ver ya sin cabestrillo-, se han sumado las de Isaac Romero, Kike Salas y Peque.

Los dos canteranos han hecho trabajo específico en el gimnasio al margen del grupo. Cabe recordar que el delantero abandonó el partido del Coliseum en la primera parte por una contusión, aunque apurará sus opciones para jugar el viernes, mientras que al central se le está llevando con prudencia tras su lesión en Riazor de finales del mes de septiembre.

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La lesión de Peque y la recuperación de Fofana

El que sí está lesionado es Peque, que sufre una lesión en los isquiotibiales de la pierna izquierda y será baja segura el viernes y, probablemente, varios partidos más. Tampoco jugará ante el conjunto babazorro Manu Bueno, expulsado en el tramo final del partido del domingo.

La buena noticia es la presencia de Youssouf Fofana, que a pesar de haber jugado con molestias en tierras madrileñas, se ha descartado que sufra lesión alguna y ha sido uno más en el entrenamiento matinal de este martes.