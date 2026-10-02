Joaquín Anduro 02 OCT 2026 - 12:39h.

Quique ha sabido recuperar al mejor Mariano

Mariano Díaz explica su rabia en la celebración con el Alavés y lo mal que lo ha pasado: "Empezamos de nuevo"

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La temporada 26/27 ha supuesto el reencuentro de Mariano Díaz con el primer nivel futbolístico después de muchas temporadas con un papel residual en el Real Madrid, el Sevilla y el propio Alavés. Quique Sánchez Flores, que ya coincidió con el ariete en el Sánchez-Pizjuán, ha sabido dar en la tecla con el delantero explicando el problema que no le ha dejado triunfar durante las últimas temporadas.

En una entrevista para Noticias de Álava, el técnico del conjunto babazorro ha señalado el trabajo mental del jugador para dejar atrás varios años sin prácticamente oportunidades para brillar en este arranque de LALIGA EA Sports: "Mariano, básicamente, ha soltado el lastre y, al soltar el lastre, se ha recuperado mentalmente".

"Ahora está enfocándose solo en lo que tiene por delante. Dejó atrás todo lo que había pasado en los últimos años jugando, el considerarse suplente, y es un gran jugador con condiciones de un valor más para la plantilla", explicó Quique Sánchez Flores sobre Mariano Díaz, que suma tres goles y tres asistencias en los siete primeros encuentros de LALIGA EA Sports con sólo tres titularidades.

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El largo camino por el desierto de Mariano Díaz

Unos números que contrastan con los de los últimos ocho años, desde que regresara al Real Madrid tras una exitosa campaña en el Olympique de Lyon en la que brilló en una delantera junto a Memphis Depay y Nabil Fekir anotando 21 goles. A pesar de tomar el dorsal 7 en el conjunto merengue que había dejado libre ese verano Cristiano Ronaldo, su paso como madridista fue muy decepcionante y apenas anotó siete goles en cinco temporadas cuando, en la 16/17 había logrado cinco dianas como tercer delantero blanco.

Tras acabar contrato firmó como agente libre por el Sevilla pero su rendimiento no mejoró en la capital de Andalucía y se fue sin marcar tras 13 encuentros y apenas dos titularidades. La 24/25 se la pasó en blanco y el Alavés le dio la oportunidad en el verano de 2025 tras una pretemporada con muy buenas prestaciones pero, en Vitoria-Gasteiz, volvió a quedarse prácticamente en blanco salvo por tres dianas en Copa del Rey, con un choque en Mestalla en el que quedó muy señalado, ya con Quique.

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El entrenador madrileño ha seguido confiando en él y, después de sus buenos números en verano, ha arrancado como un tiro en LALIGA EA Sports complementando a Lucas Boyé y Toni Martínez. Un rendimiento que también ha mostrado con la República Dominicana, con la que ha anotado dos tantos y ha dado dos asistencias en los choques de la Nations League de la CONCACAF.