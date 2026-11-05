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Las personalidades del fútbol despiden a Jesús de Miguel: desde Luis de la Fuente a Florentino Pérez

Las personalidades del fútbol despiden a Jesús de Miguel: desde Luis de la Fuente a Florentino Pérez
Luis de la Fuente en el entierro de Jesús de Miguel. ElDesmarque
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Jesús de Miguel descansará en Navahermosa, tal y como lo hubiese querido. Tras sus últimos días en la ciudad de Tenerife que tanto amaba, el delantero centro ha recibido el último adiós en casa. Allí han estado presentes altas personalidades del fútbol nacional. Desde Luis de la Fuente, seleccionador español, hasta Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, sin pasar por alto a integrantes de la gran mayoría de clubes de LALIGA.

En la parte superior de esta noticia puedes ver el vídeo al completo.

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