Ángel Cotán 05 NOV 2026 - 15:43h.

Navahermosa recibió a numerosas personalidades del deporte rey

Jesús de Miguel, el chico al que no dejaban ir a Tenerife si no aprobaba los exámenes y acabó siendo Demigol

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Jesús de Miguel descansará en Navahermosa, tal y como lo hubiese querido. Tras sus últimos días en la ciudad de Tenerife que tanto amaba, el delantero centro ha recibido el último adiós en casa. Allí han estado presentes altas personalidades del fútbol nacional. Desde Luis de la Fuente, seleccionador español, hasta Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, sin pasar por alto a integrantes de la gran mayoría de clubes de LALIGA.

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