Fernando Alonso logra bajo la lluvia de Interlagos su mejor clasificación de todo el 2026

Alberto Cercós García 07 NOV 2026 - 21:41h.

Fernando Alonso pasa por primera vez a Q3, marca el noveno mejor tiempo y partirá octavo por una sanción a Charles Leclerc

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Fernando Alonso ha encontrado en la lluvia de Interlagos una pequeña alegría en medio de un 2026 para olvidar. El piloto asturiano ha conseguido meterse en la Q3 del Gran Premio de Brasil, firmando su mejor clasificación de toda la temporada y logrando, además, algo que todavía no había conseguido ningún Aston Martin este año. Y lo ha hecho en unas condiciones absolutamente complicadas, con un auténtico diluvio sobre el circuito brasileño, varias banderas rojas y un asfalto que se convirtió por momentos en una pista de patinaje. La clasificación tuvo que detenerse durante cerca de hora y media después de que la acumulación de agua provocase numerosos problemas de aquaplaning. La FIA tuvo que esperar a que mejorasen las condiciones antes de dar luz verde a una sesión que terminó siendo una auténtica lotería.

Fernando Alonso saca a relucir su don al volante

En ese escenario, Fernando Alonso sacó a relucir su experiencia y su habilidad cuando las condiciones se complican. Mientras otros pilotos fueron cayendo por el camino, el español consiguió sobrevivir a una Q1 larguísima y a una Q2 que terminó antes de tiempo después de un accidente de Rafa Câmara. El asturiano se aseguró así un billete para la última ronda, donde se jugarían las diez primeras posiciones de la parrilla. Una noticia especialmente positiva para Aston Martin, que hasta ahora no había conseguido colocar ninguno de sus coches en la Q3 durante este campeonato. Lance Stroll, de hecho, se quedó eliminado en la primera ronda.

La alegría tiene todavía más valor si se pone en perspectiva el auténtico calvario que está viviendo Aston Martin en 2026. Entre los problemas de fiabilidad, las limitaciones de Honda y un AMR26 que está muy lejos de las expectativas, Alonso apenas ha podido rescatar siete puntos en lo que va de temporada. Un escenario muy distinto al que imaginaba cuando comenzó el campeonato. Por eso, aunque una buena clasificación bajo la lluvia no soluciona los problemas estructurales del equipo ni cambia su realidad, sí supone un pequeño motivo para sonreír. En Interlagos, al menos, Fernando ha podido volver a disfrutar de un sábado diferente y saldrá octavo 'gracias' a una sanción que tiene Charles Leclerc.