La tremenda volada de Pecco Bagnaia termina con varias fracturas en el pie y con su adiós de Qatar

Alberto Cercós García 07 NOV 2026 - 18:50h.

Pecco Bagnaia dice adiós al Gran Premio de Qatar tras una tremenda volada

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El Gran Premio de Qatar ha terminado de la peor manera posible para Pecco Bagnaia. El piloto italiano ha sufrido un escalofriante accidente durante la carrera al sprint de MotoGP en el circuito de Lusail que le obligará a abandonar el resto del fin de semana. El de Ducati salió volando de su Desmosedici GP26 en la curva 16, durante la primera vuelta, después de ser embestido por Fermín Aldeguer. La caída fue tan aparatosa que Bagnaia tuvo que ser evacuado en camilla y la carrera tuvo que detenerse con bandera roja. El murciano, por su parte, recibió una sanción de dos vueltas largas por su responsabilidad en el incidente.

Las primeras exploraciones en la clínica del circuito confirmaron las peores noticias. Bagnaia sufre dos fracturas en el pie derecho, concretamente en los metatarsianos cuarto y quinto. Una lesión que le descarta automáticamente para lo que resta de Gran Premio y que podría incluso obligarle a pasar por quirófano. El italiano será trasladado al Hospital de Doha para someterse a nuevas pruebas que permitan determinar el alcance definitivo de las lesiones y los siguientes pasos en su recuperación.

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El comunicado de Ducati sobre Pecco Bagnaia

Ducati ya ha comunicado oficialmente el diagnóstico médico del piloto a través de sus redes sociales, detallando las consecuencias de una caída que ha dejado una de las imágenes más impactantes del fin de semana en Qatar. Este es el comunicado íntegro:

"Los exámenes médicos iniciales realizados a Francesco Bagnaia en el centro médico del Circuito Internacional de Lusail han revelado dos fracturas en el pie derecho, que afectan al cuarto y quinto metatarsianos. El piloto será trasladado esta noche al Hospital de Doha para someterse a más pruebas que determinen si las fracturas requieren intervención quirúrgica".