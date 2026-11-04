Lewis Hamilton le lanza un tremendo dardo a Charles Leclerc tras su última batalla en México

Alberto Cercós García 04 NOV 2026 - 20:12h.

La tensión entre Charles Leclerc y Lewis Hamilton va en aumento tras un GP de México donde volvieron a encontrarse en pista

Drama absoluto de Aston Martin en México, con Fernando Alonso y Lance Stroll abandonando en la vuelta siete

Compartir







La tensión vuelve a instalarse en el garaje de Ferrari. Lewis Hamilton y Charles Leclerc protagonizaron un nuevo enfrentamiento en el Gran Premio de México que terminó costándole a la escudería italiana una victoria que tenía prácticamente en sus manos. Todo comenzó en la salida, cuando los dos pilotos de rojo se enzarzaron en una intensa batalla por el liderato. Hamilton defendía la 'pole', pero Leclerc buscó el adelantamiento y ambos llegaron demasiado pasados a la curva cuatro. Los dos se salieron de la pista, aunque el monegasco aprovechó la escapatoria para regresar por delante y conservar la primera posición. La maniobra le costó una sanción de cinco segundos, pero tuvo consecuencias mucho más importantes: Max Verstappen aprovechó el desconcierto para adelantar a Hamilton y colocarse segundo.

Precisamente, Hamilton no escondió su enfado después de la carrera y apuntó directamente hacia su compañero de garaje. "Teníamos coche para ganar, era un doblete fácil. Pero le dimos la posición a Max. Estoy contento por Kimi, pero muy enfadado porque hemos perdido muchos puntos. Es duro cuando tu compañero trabaja contra ti. Era innecesario, yo estaba delante", lamentó Hamilton tras la carrera. Sin embargo, el británico fue todavía más lejos cuando le preguntaron por la mentalidad de Leclerc a la hora de competir contra él. "Tiene 28 años, así que no creo que sea una cosa de edad, sino de mentalidad. Es un poco 'todo o nada'. Cuando estaba en Mercedes veía las peleas entre Charles y Carlos en bastantes carreras, se peleaban tanto que el coche que tenían delante se les marchaba, y eso que tenían ritmo para ganar. Pero una cosa es cuando vas cuarto y quinto, y otra cuando eres primero y segundo. Entonces pierdes una victoria", lanzaba.

PUEDE INTERESARTE La esperpéntica salida de los Aston Martin en México que evidencia el gran problema del motor Honda

Una crítica de Hamilton; una defensa de Leclerc

Leclerc, por su parte, no comparte la interpretación de Hamilton y considera que ambos tuvieron responsabilidad en lo sucedido. "Siempre va a haber poco margen, los dos cometimos un error en la curva cuatro. Yo pagué con la penalización y Lewis pagó con el adelantamiento de Verstappen. No nos tocamos, fuimos largos y eso dio la oportunidad para que Max adelantara. Así que no se debería hablar tanto de esto", se defendía.

PUEDE INTERESARTE Jorge Martín quiere volver a intentarlo en Qatar para que Marc Márquez aún no sea campeón

El monegasco también quiso dejar claro que esperaba luchar por el triunfo y no iba a levantar el pie en una batalla por la victoria. "No sé si está enfadado con lo que he hecho, porque yo también creo que lo suyo estuvo al límite", zanjó.